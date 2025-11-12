有片／飛起來啦！短腿狗狗化身袋鼠連跳超萌 障礙賽畫風突變「飛越全場」
「飛天狗」登場！X上近日瘋傳一段狗狗障礙賽影片，一隻狗狗在比賽中「不按牌理出牌」，牠不是在跑，是在飛！影片中，前3隻狗狗都按部就班地完成賽道，展現速度與靈活度；輪到這位「飛行小選手」時，牠卻直接高高躍起、跨越柵欄，一連串的飛跳姿勢萌翻現場觀眾，網友笑稱：「這不是障礙賽，是飛行秀吧！」
這隻狗狗體型嬌小、腿短卻爆發力驚人，一次次的彈跳如同開啟「彈簧模式」，整個畫面可愛得像卡通。牠越跳越高、越跳越嗨，現場掌聲與笑聲不斷，瞬間成為比賽最搶眼的焦點。
影片上傳後迅速在X上爆紅，網友留言狂刷：「牠根本袋鼠轉世」「別人跑障礙，牠在飛行挑戰賽！」「請問牠有駕照嗎？太會飛了吧」「這隻狗的腿應該是裝了彈簧」「這不是跑障礙，是在報考空軍吧」。
