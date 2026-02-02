有片／飲料店遭留負評氣炸！ 闆娘深夜巧遇竟撂3人圍毆前同事

飲料店遭留負評氣炸，闆娘深夜巧遇竟撂3人圍毆前同事。（警方提供）

台北市松山區昨（1）日發生街頭暴力事件！一名女子不滿自己的飲料店被前同事留「1星負評」，在深夜巧遇對方後，竟與友人一起圍毆該名同事，使其多處受傷，其相關的畫面也曝光。

松山分局說明，於昨日22時40分許接獲110通報，指稱寶清街附近疑有打架情事，隨即啟動線上快打部隊及時應處，將嫌犯全數查獲到案，有效掌握狀況、防止事態擴大。

警方到場時，現場未發現持續衝突情形，但仍有多名民眾聚集，警方遂逐一盤查過濾身分及調閱周邊監視器，將涉案嫌犯全數查獲到案。

警方指出，經瞭解是黃姓被害人因故對嫌犯曾女之飲料店留下網路負評，雙方今日於寶清街一帶偶遇商談未果，致遭曾女等4人（2男2女）毆打，造成被害人背部、頭部及臉部多處挫傷，全案將依刑法妨害秩序罪（聚眾鬥毆）、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送台灣台北地方檢察署偵辦。

警方提醒，對於任何妨害社會秩序之行為，警方均秉持強勢執法、迅速應處原則，以維護轄區治安及市民安全。

