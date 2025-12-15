有片／餐點放門口「外送員下一步畫面讓人發毛」 吃一口就嘔吐！丈夫看監視器發現動手腳

外送員疑似對餐點噴灑不明刺激物質，警方已介入調查。（翻攝自X/TheOfficerTatum）

太扯！美國印第安納州竟傳出餐點被外送員「下毒」？一名DoorDash外送員被門鈴攝影機拍下，疑似在將外賣放置門口後，對食物噴灑不明刺激性物質。事件曝光後，當地警方已展開調查，DoorDash則宣布即刻撤銷該名駕駛的帳號權限，引發外界對外送食品安全的關注。

吃一口外送就嘔吐？門鈴影像成關鍵證據

范德堡縣警長辦公室指出，事件起因於一名顧客通報，其妻子在食用外送餐點後出現噎住、嘔吐等不適反應。

顧客馬克．卡丁（Mark Cardin）表示，當晚夫妻倆在家看電視時，透過DoorDash從當地連鎖速食店訂餐，妻子打開餐點、吃了一口後便立刻出現強烈不適。

DoorDash外送被噴灑什麼？警方為何尚未公布細節

卡丁指出，他查看外帶袋時，發現袋子表面疑似有紅色物質殘留，並聞到刺鼻氣味，懷疑吸入異物。隨後調閱門鈴攝影機畫面，才發現異狀。

影片顯示，一名女性送餐員將紙袋放置門口後離開，但畫面短暫中斷後，疑似可看到送餐員對外帶食品噴灑物品，再轉身離去。

警方調查進度？

范德堡縣警長諾亞．羅賓遜（Noah Robinson）表示，當局目前仍在確認影像真實性，尚未有人被逮捕，也未公開涉案送餐員身分。

羅賓遜指出，基於調查程序考量，暫不透露警方如何鑑別食物是否遭噴灑或涉及何種物質，但他坦言，現階段並無理由懷疑該影片為偽造。

外送食品被動手腳會怎麼判？警方曝可能罪名

警方說明，若相關指控屬實，涉案送餐員可能面臨多項法律責任，從輕罪層級的攻擊罪名，到重罪等級的食品汙染指控，皆不排除依法追究。

DoorDash外送平台如何回應？

DoorDash透過聲明表示，已立即取消該名駕駛使用平台的資格，並全力配合執法機關調查。聲明強調，公司對任何危害顧客安全的行為「絕不容忍」，並重申將嚴格維護用戶的用餐安全。

嘗試聯絡無果？受害者目前狀況如何？

卡丁補充，妻子的不適症狀約在10分鐘內逐漸緩解，但當他試圖透過平台聯絡該名送餐員時，已遭對方封鎖，因此隨即通報DoorDash與警方處理。

