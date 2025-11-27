有片／香港大火第2日、一大樓深夜突再度冒火 至少已83死

香港大埔高樓社區宏福苑11月26日發生大火，圖為事發後、11月27日，消防員持手電筒逐樓逐層搜尋有無受困民眾。美聯社



香港大埔高樓社區「宏福苑」26日下午發生大火，火勢蔓延全區8棟建築，至少造成83人喪生。原本27日火勢已大致控制，不料晚間其中一棟樓火勢突然再度變大。

綜合港媒報導，這場香港五級火災罹難人數27日不斷增加，迄深夜為83人，包括一名殉職消防員。77名傷者中包括11名消防員，送醫的傷者中有12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。

宏福苑其中一棟樓的高樓層27日深夜火勢突然再度擴大，消防持續灌救。據報導，再度起火的大樓為「宏泰閣」。

其他大樓火勢大致控制住。消防人員晚上進入大廈中層部份已經熄火的單位，用手電筒搜索有無受困待救民眾。

消防處副處長陳慶勇28日凌晨表示，目前滅火行動大致完成，個別4個單位仍在滅火，其他單位則繼續灑水降溫，避免死灰復燃。之後將全力救援，包括處理尚未完成的25個求助個案，同時亦會爆破7棟大廈所有單位，確保無其他被困人士，預計28日上午9點完成。

消防處稍早表示，戰術小隊已經攻入起火大廈6樓以上樓層，但救援工作仍然面對不少困難與挑戰。

香港大埔高樓社區宏福苑11月26日發生大火，圖為事發前、11月22日，整修中的大樓外牆覆上綠色防護網的衛星照。路透社

香港大埔高樓社區宏福苑11月26日發生大火，圖為事發後、11月27日，全社區慘遭祝融肆虐的衛星照。路透社

