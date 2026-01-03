有片／馬杜洛總統夫婦上銬押抵紐約畫面曝 1/5曼哈頓受審

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛在美國紐約州司徒華國民兵空軍基地被押送下機，其將在下週赴曼哈頓聯邦法院受審。路透社



委內瑞拉總統馬杜洛夫婦於美東時間3日凌晨遭美軍強行抓捕並押回美國後，載運兩人的飛機已抵達美國紐約州，據信將被直升機送往紐約市，並於5日在曼哈頓聯邦法院面臨毒品和武器的指控審判。

美國有線電視新聞網（CNN）引述聯邦官員及執法官員透露，載有馬杜洛（Nicolás Maduro）和第一夫人希莉亞（Cilia Flores）的飛機在3日清晨抵達司徒華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base），身著灰衣的馬杜洛戴著手銬，被10多名黑衣聯邦幹員押送下機。

CNN指出，馬杜洛預計將被直升機送往紐約市曼哈頓，隨後被押往大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center），並於下週在曼哈頓聯邦法院受審。美國司法部已經公布針對馬杜洛夫婦及其兒子的新起訴書。

根據路透社，一名美國司法部官員表示，馬杜洛預計將於5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。

美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，將馬杜洛夫婦抓回美國後，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體發文，指控馬杜洛至少犯下毒品恐怖主義共謀罪，古柯鹼走私共謀罪，非法持有機關槍和破壞性裝置罪，以及「持有機關槍和破壞性裝置針對美國罪」等罪刑。

邦迪強調，馬杜洛夫婦「很快就會在美國本土的法庭接受美國司法的全面嚴厲審判」。馬杜洛於2020年遭紐約南區法院起訴，希莉亞此前則從未被美國起訴過。

