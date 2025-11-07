有片／騎單車被美洲獅尾隨跟蹤！突加速爆衝 她嚇瘋：對峙4分鐘像永恆

2名山地車手在步道上騎行時，意外與一頭美洲獅正面遭遇，雙方對峙長達4分鐘。（翻攝自@JordyHalo80 X）

美國加州橘郡惠汀牧場（Whiting Ranch Wilderness Park）日前發生一起驚險的野生動物事件。2名山地車手在步道上騎行時，意外與一頭美洲獅正面遭遇，雙方對峙長達4分鐘，過程被拍下並在網路上瘋傳。

《每日郵報》報導，其中一名騎士葛拉納多斯（Elizabeth Granados）表示，他們轉過彎時，突然看到美洲獅站在步道中央，雙方同時被嚇到。這頭仍帶有斑點的幼年美洲獅從山坡緩緩走下，始終不肯離開，反而逐步靠近2人。2名騎士立刻用腳踏車擋在身前，緩慢後退並保持注視，以防牠撲上來。

葛拉納多斯回憶，當美洲獅一度衝向他們時，她心想「這下完了」，並開始大聲祈禱：「主啊，保護我們，以耶穌之名，讓祢的天使圍繞我們。」影片中可聽見兩人邊禱告邊後退，並大聲喊著「走開！」最終，美洲獅停下腳步，轉身跑進樹林，兩人幸運脫險。

野生動物攝影師暨社區科學家吉拉多（Mark Girardeau）指出，從畫面判斷，該美洲獅約1歲大，可能剛離開母親，仍處於學習階段，因此行為帶有好奇心而非攻擊性。他強調，美洲獅通常會避開人類，這次的接近屬「異常行為」。

這起事件引起當局高度重視。公園管理單位宣布，因「近期美洲獅活動」，暫時關閉惠汀牧場，並與加州大學戴維斯分校野生動物健康中心及魚類與野生動物部合作，架設攝影機追蹤牠的行蹤，分析其行為原因。

專家提醒民眾，若在野外遇見美洲獅，應保持冷靜，不要逃跑，以免激發其狩獵本能。建議雙手或物品舉高，使自己看起來更巨大，並發出聲音威嚇，同時慢慢退後。若可能，保持物體隔離，例如腳踏車、登山杖或背包。

葛拉納多斯事後表示，雖然平安脫困，但那幾分鐘彷彿漫長如永恆。「我們知道20年前曾有山地車手在這裡喪命，後果可能非常嚴重。」她說，「幸運的是，我們那天沒有成為獵物。」

