有片／驚險瞬間曝！轎車南京東路暴衝人行道 自行車騎士差1秒被撞飛

台北市南京東路昨日發生白車暴衝開上人行道事故，該車撞上燈桿後車頭水箱護罩全毀。（翻攝畫面）

台北市中山區昨（18日）下午傳出交通事故，一輛白色轎車行經南京東路，駛入右側貨車裝卸區停車時，疑操作不慎，車輛爆衝突然加速開上人行道，先撞上路燈燈桿，再回彈與停車格機車碰撞，當時正好有一名自行車騎士經過，僅差1秒就被撞上，所幸驚險閃過。警方到場，對駕駛王姓男子酒測，酒測值為0，詳細事故原因，警方進一步釐清。

這起事故發生在昨天下午3時40分左右，王姓男子駕駛租來的白色轎車沿台北市南京東路2段西往東方向行駛，見路旁有貨車裝卸區停車站，他車速放慢向右變換車道駛入停車，卻突然失控暴衝，由裝卸區停車格加速開上人行道。

白色轎車在人行道上，先擦撞路燈燈桿，強大力道再造成回彈，與機車停車格的機車發生碰撞，最後才停了下來。當時正好一名自行車騎士經過，就差一名被撞上，十分驚險。

白車暴衝開上人行道當時，正好一名自行車騎士經過，就差1秒就會被撞飛。（翻攝畫面）

轄區中山分警方到場處，發現轎車車頭的水箱護罩已撞毀掉落，王姓駕駛臉部挫傷，車上乘客手部也挫傷，警方對王男酒測，酒測值為0。

白車撞上人行道路燈後回彈，再波及機車停放區的一排機車。（翻攝畫面）

有關事故發生原因，警方將深入調查釐清。中山分局警方也呼籲駕駛，停車時應放慢速度，並確認行車檔位後，再行操作，以維護交通安全。

