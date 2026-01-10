有片／體重差近1.7噸的對決！波蘭「小鹿大戰犀牛」影片爆紅 百萬人看呆

體重約15公斤的山羌，衝向1.7噸的犀牛，畫面成強烈對比。（翻攝ZOO Wrocław臉書）

波蘭弗羅茨瓦夫動物園（ZOO Wrocław）近日一段影片在網路上爆紅。一隻只有10多公斤的公山羌，竟主動衝向重達1.7噸（1,700公斤）的印度母犀牛，「體型差對決」引發網友熱議。園方說明，畫面看似驚險，實際上其實不危險，並解釋其中原因。

為何只有10多公斤的山羌 敢衝向1.7噸犀牛？

根據波蘭媒體《Radio Wrocław》《Wrocław Wiadomości》報導，弗羅茨瓦夫動物園8日在社群網站上傳這段「山羌大戰犀牛」的影片後，迅速爆紅，吸引超過百萬次觀看。畫面中，可見一隻體重僅14至15公斤的公山羌，朝著重達1.7噸、名為「Maruśka」的母犀牛衝刺、挑釁，畫面成強烈對比。

園方解釋，這種行為是本能反應，山羌是具有高度領域性的物種，當伴侶進入發情期時，雄性體內荷爾蒙飆升，會試圖透過各種方式宣示主權。園方影片配文中幽默寫道：「這是自然的呼喚，在牠小小的身體裡，藏著一個戰士。」

畫面看似驚險 其實一點都不危險？

《TVN24》引述弗羅茨瓦夫動物園偶蹄類動物照護員馬切伊奧庫普尼克（Maciej Okupnik）說法指出，對山羌而言，保護地盤與爭取伴侶，遠比對手體型更重要，因此那隻山羌並沒有把犀牛視為威脅。而母犀牛則是明顯把那場互動當成「玩耍」，全程沒有表現出攻擊行為。

奧庫普尼克也指出，山羌和印度犀牛在自然環境中，本就會出現在相同棲地，彼此通常能和平共存，這類互動並不罕見。而影片最後，犀牛自行退開，明顯不想繼續互動，顯示整個過程都處在安全狀態。

