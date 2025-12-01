有片／高市早苗引《進擊的巨人》名台詞 高喊「閉嘴，投資在我身上就對了！」

2025年12月1日，日本首相高市早苗在東京出席沙烏地阿拉伯主導的「未來投資倡議亞洲優先高峰會」。取自日本首相官邸官網



日本首相高市早苗週一（12/1）在東京出席一場國際投資會議，致詞時引用動漫《進擊的巨人》主角艾連台詞，呼籲外資擴大對日投資，令全場驚豔。當天稍早，她出席領取「日本年度流行語大賞」，因為她當選自民黨總裁時連說5次要努力「工作」，獲選今年年度大賞。

《讀賣新聞》、時事通信社報導，高市週一出席由沙烏地阿拉伯主導的「未來投資倡議亞洲優先高峰會」，致詞時表示日本政府將投入官民資金於人工智慧（AI）、造船等領域，藉此推動經濟成長，她也強調日本市場的吸引力。

廣告 廣告

以日語致詞的高市，在談及日本的經濟安全保障時表示，在稀土等重要資源方面「過度依賴他國物資，恐導致供應風險」。她指出，將透過供應鏈多元化、推動危機管理投資等方式，實現經濟成長。

高市接著提到，多個知名日本動漫在沙烏地阿拉伯頗受歡迎，包括《海賊王》、《鬼滅之刃》等等。她隨後以《進擊的巨人》裡主角艾連的知名台詞向與會者喊話，以英語說出「都給我閉嘴，全部投資在我身上就對了！」（Just shut your mouths. And invest everything in me!）

最後，她又以已故前首相安倍晉三的名句作結：「日本回來了，投資日本吧！」（Japan is back. Invest Japan.）會場隨即響起更熱烈的掌聲與笑聲。

高市上月7日在國會答詢時的「台灣有事」發言，中國至今持續糾結，除要求國民避免赴日旅遊、突然中斷或取消日本藝人在中國演出之外，也繼續要求高市撤回發言。不過高市顯然已將風波拋在腦後，最新民調顯示她的內閣支持率達75%，較10月初執政時的民調還高出1個百分點。

週一稍早，高市也出席日本年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」頒獎典禮。她10月4日當選自民黨總裁後，對黨籍議員們演說時表示要努力「工作、工作、工作、工作、工作」（働いて働いて働いて働いて働いてまいります），這句話成為年度大賞。

中央社報導，高市這句話獲選年度流行語大賞，主辦單位提供的評選理由是：「近年來少有如此充滿氣勢的表述方式，使致力推動改革工作方式的經濟界大感震驚」，「雖然引發爭議，但或許實際上有不少昭和時代感到共鳴，認為『工作本來就該這樣』。」

高市領獎時表示：「大家好，我是日本內閣總理大臣高市早苗，非常感謝能獲得年度大賞。」

對於當初表達決心的詞彙成為焦點，高市表示：「這句話曾引起正反意見。當時我正處於可能成為日本這個國家的經營者的立場，所以說了這句話。」

她解釋：「我只是想要表達自己要努力工作、為國民做出貢獻，絕對沒有鼓勵國民過勞的意思，希望大家不要誤會。」

主持人問到，一般「重要的話強調3次」就差不多了，她為何把「工作」說到5次。高市笑著說，「只是因為當時的氣氛，沒有特別意思。」

上一位獲得年度大賞的日本在任首相，是2009年的民主黨首相鳩山由紀夫。當時他以「政權交替」一詞獲獎。

更多太報報導

美商務部長讚落實投資承諾 調降南韓關稅至15％免疊加

南韓酷澎個資外洩！ 自稱內部人士爆料：公司IT人員「一半以上是中國人」

《動物方城市2》在中國火紅 六天票房86億成史上最賣座進口動畫