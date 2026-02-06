【有片】高市早苗眾院選舉宣傳片9天就破1億觀看 刷新YOASOBI紀錄



日本眾議院選舉將於後天（8日）舉行，其中日本首相高市早苗在1月26日公開的宣傳片「【高市總裁訊息】日本列島‧走向強盛富足」的影片，4日突破1億觀看次數、6日上午突破1.3億，此紀錄甚至超過人氣歌手YOASOBI。

高市旋風太驚人 網紅質疑大撒幣

在Youtube自民黨頻道上傳的31秒宣傳片中，高市說道：「我是高市早苗。不挑戰的國家沒有未來，只顧守成的政治不會產生希望。未來是靠自己的雙手開拓的。自民黨會站在前頭、不會逃跑、不會動搖，立下決斷。努力的人會有所回報，困難的時候互相幫助，邁向懷著夢想來工作的國家，讓日本列島走向強盛富足。自民黨與大家同在。」

日本娛樂媒體Pinzuba新聞報導，高市的影片在發布9天後就突破1億次觀看，刷新了日本Youtube的最快紀錄。由於觀看數漲勢驚人，一部分日本網紅不禁質疑：「是不是投入了龐大的廣告費？」

YOASOBI紀錄被超車 米津玄師望塵莫及

此前YOASOBI在人氣動畫「我推的孩子」（推しの子）的主題曲「idle」，2023年4月13日公開MV後，同年5月18日突破1億次觀看，耗時36天，在當時創下最快紀錄。

此外，知名歌手米津玄師的2025年單曲「IRIS OUT」也花了73天才達成1億觀看次數。該曲被作為動畫劇場版「鏈鋸人蕾潔篇」（チェンソーマンレゼ篇）的主題曲，因而爆紅。

自民黨也大驚失色 狠甩其他主要政黨

產經新聞報導，自民黨的官方Youtube頻道的訂閱數也持續增加，過去幾天以每天約千人的速度增長，6日上午已達20萬人。一位自民黨負責人表示：「雖然沒有掌握選舉公告前的訂閱人數，但1億觀看這樣的數字是未曾預料到的，我感到非常驚訝。」

除了自民黨以外，截至6日上午，其他主要政黨官方YouTube中播放次數最高的影片，日本維新會為710萬次、日本共產黨640萬次、參政黨1,490萬次、國民民主黨610萬次；而在選舉公告之前才發跡、由立憲民主黨與公明黨成立的中道改革聯合為190萬次。

千葉縣麗澤大學政治心理學教授川上和久分析：「選民的資訊來源正從電視轉向網路，各政黨也基於策略考量，為了讓內容更容易在社群媒體上擴散，而投入經費製作政治廣告，但高市首相表現出不批判他人的態度相當重要。」

他表示，當部分在野黨透過影片等方式批評高市時，反而讓更多人對高市不批判對手的人格產生興趣，這樣的好評價帶動觀看數上升，「過於尖銳的發言，如今已愈來愈難被大眾接受。」

