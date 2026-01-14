有片／高市早苗祭出「打鼓外交」 與李在明合奏！氣氛嗨爆

高市早苗「打鼓外交」奏效，李在明相當開心。（翻攝高市早苗X）

日本首相高市早苗再出新招，這回趁韓國總統李在明訪日會談，送上特別驚喜，雙方一同打鼓演奏歌曲，讓李在明相當盡興，「爵士鼓外交」可謂相當成功。

高市早苗學生時期曾當過重金屬樂團鼓手，加上去年APEC時，李在明曾表達想打鼓的夢想，因此造就這次會談的「驚喜節目」。

高市早苗與李在明打鼓。（翻攝李在明X）

昨日高市早苗與李在明在奈良進行領袖會談後，雙方一起就定位，舉起鼓棒盡情演奏防彈少年團BTS的〈Dynamite〉及「Kpop獵魔女團」的插曲〈Golden〉，氣氛相當嗨。

高市早苗與李在明互相交換簽名鼓棒。（翻攝李在明X）

共同演奏結束後，雙方拿著鼓棒開心合影，並在鼓棒簽名後交換留做紀念，日媒盛讚這是「爵士鼓外交」；而李在明也表示，這完成了他長年以來的夢想，真的很開心。

