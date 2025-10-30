有片／黃仁勳「吃喝商場學」邀三星現代會長嗑炸雞 店外擠爆千人圍觀
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳30日訪問南韓，這是他睽違逾10年再度訪韓，與三星電子與現代汽車集團領導人會面，凸顯輝達與南韓科技及汽車產業日益深化的人工智慧（AI）合作關係。
路透社報導，黃仁勳表示，期待31日與南韓總統李在明會面，並透露輝達與南韓將宣布多項重要事項。
黃仁勳與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，30日在首爾高級地段江南的一家連鎖餐廳「Kkanbu Chicken」聚餐，共享南韓上班族最愛的組合「炸雞與啤酒」（치맥，chimaek）。
「Kkanbu」（깐부）這個詞意為「摯友」或「可信賴的夥伴」，因Netflix影集《魷魚遊戲》（Squid Game）中象徵盟友情誼的用法，在全球廣為人知。
韓聯社報導，3位商業鉅子在炸雞店聚餐的消息傳出後，到30日傍晚已有近千人在店面附近圍觀。由於人流密集引發安全疑慮，首爾江南警察署提前一小時在餐廳外設置警戒線維持秩序。
以親民作風著稱的黃仁勳走出店外，向圍觀群眾分送炸雞與炸起司籃，也為民眾簽名。
這場科技領袖間的聚會，被視為黃仁勳即將發布重大合作消息的前奏。他表示，這些潛在協議將「令美國總統川普與南韓方面都感到滿意」。
黃仁勳並贈送人工智慧電腦給李在鎔與鄭義宣，每台電腦盒上都附有親筆卡片「致我們的夥伴關係與世界的未來。」
三人隨後交握手臂舉杯，以南韓流行的「Love Shot」方式乾杯，象徵友誼與信任。
People who watch this video may not believe it. 😂
These characters are Jensen Huang, Lee Jae-yong, and Jeong Eui-sun.
Yes, they are the CEO of Nvidia, Samsung, and Hyundai, respectively. pic.twitter.com/kMNI0KUVT1
— Tsla Chan (@Tslachan) October 30, 2025
黃仁勳受訪時也表示，他相信美國總統川普與中國領導人習近平同日上午在南韓的會談「進行順利」。
川普29日在「川習會」前一天改口表示，不會跟習近平討論輝達的Blackwell晶片。這款高階晶片的銷售一直是美中之間因出口管制而爭議的焦點。
黃仁勳說：「我完全相信兩位總統進行了一次非常好的對話，這不一定要與我有關。」
《太報》關心您
未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。
