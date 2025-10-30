有片／黃仁勳「吃喝商場學」邀三星現代會長嗑炸雞 店外擠爆千人圍觀

輝達執行長黃仁勳（右至左）10月30日與現代汽車集團會長鄭義宣及三星電子會長李在鎔，在首爾一間炸雞店聚餐。路透社



輝達（Nvidia）執行長黃仁勳30日訪問南韓，這是他睽違逾10年再度訪韓，與三星電子與現代汽車集團領導人會面，凸顯輝達與南韓科技及汽車產業日益深化的人工智慧（AI）合作關係。

路透社報導，黃仁勳表示，期待31日與南韓總統李在明會面，並透露輝達與南韓將宣布多項重要事項。

黃仁勳與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，30日在首爾高級地段江南的一家連鎖餐廳「Kkanbu Chicken」聚餐，共享南韓上班族最愛的組合「炸雞與啤酒」（치맥，chimaek）。

「Kkanbu」（깐부）這個詞意為「摯友」或「可信賴的夥伴」，因Netflix影集《魷魚遊戲》（Squid Game）中象徵盟友情誼的用法，在全球廣為人知。

韓聯社報導，3位商業鉅子在炸雞店聚餐的消息傳出後，到30日傍晚已有近千人在店面附近圍觀。由於人流密集引發安全疑慮，首爾江南警察署提前一小時在餐廳外設置警戒線維持秩序。

以親民作風著稱的黃仁勳走出店外，向圍觀群眾分送炸雞與炸起司籃，也為民眾簽名。

輝達執行長黃仁勳10月30日與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，在首爾一間炸雞店聚餐，席間黃仁勳走出店外，為圍觀民眾簽名。路透社

輝達執行長黃仁勳10月30日與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，在首爾一間炸雞店聚餐，席間黃仁勳走出店外，為圍觀民眾簽名。圖為一名男子展示拿到的簽名。路透社

這場科技領袖間的聚會，被視為黃仁勳即將發布重大合作消息的前奏。他表示，這些潛在協議將「令美國總統川普與南韓方面都感到滿意」。

黃仁勳並贈送人工智慧電腦給李在鎔與鄭義宣，每台電腦盒上都附有親筆卡片「致我們的夥伴關係與世界的未來。」

輝達執行長黃仁勳（右至左）10月30日與現代汽車集團會長鄭義宣及三星電子會長李在鎔，在首爾一間炸雞店聚餐，並贈送2人各一台附上親簽卡片的人工智慧電腦。路透社

輝達執行長黃仁勳10月30日與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，在首爾一間炸雞店聚餐，並贈送2人各一台附上親簽字條的人工智慧電腦。圖為李在鎔展示禮物上的卡片。路透社

三人隨後交握手臂舉杯，以南韓流行的「Love Shot」方式乾杯，象徵友誼與信任。

黃仁勳受訪時也表示，他相信美國總統川普與中國領導人習近平同日上午在南韓的會談「進行順利」。

川普29日在「川習會」前一天改口表示，不會跟習近平討論輝達的Blackwell晶片。這款高階晶片的銷售一直是美中之間因出口管制而爭議的焦點。

黃仁勳說：「我完全相信兩位總統進行了一次非常好的對話，這不一定要與我有關。」

