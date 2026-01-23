【有片】龜山女參拜聯名蛋糕供品慘遭竊 香客偷前竟還「請示神明」

小偷動手前竟然還先向土地公合掌拜拜，彷彿在請示神明。圖：截自Threads-eva.wedding_

桃園市龜山區一名26歲女子，1月18日下午15時許前往萬壽路一段上的福德宮祭拜時，特地準備了找尋多間超商才買到的一之鄉與吉伊卡哇聯名蜂蜜蛋糕作為供品，不料才放下短短10分鐘，竟被一名56歲吳姓男子順手牽羊。女子調閱監視器後更發現，吳男動手前竟然還先向土地公合掌拜拜，彷彿在請示神明，讓她無言直呼一定要「告爆」小偷。

一之鄉與吉伊卡哇聯名蜂蜜蛋糕。圖：截自Threads-eva.wedding_

龜山警分局表示，警方獲報後立即展開偵查，透過監視器畫面掌握嫌犯行蹤，發現涉案者為經常出入該廟宇的香客、56歲無業的吳姓男子。隨即於21日通知吳男到案說明，他對犯行坦承不諱，全案訊後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

被害女子更提到，吉伊卡哇聯名蛋糕要價550元，是她跑遍多家超商才找到的，且當天是拿了兩個禮盒祭拜，吳男竟專挑貴的聯名蛋糕拿，另一個禮盒則沒有被拿走，吳男在行竊前還疑似心虛，特地在供桌前對著土地公祭拜，隨後便迅速將蛋糕收入囊中離開現場。被害女子也氣得在Threads上發文怒罵，「敢偷我的吉伊卡哇我一定要『吉爆』你」。

警方強調，宮廟供桌上擺放供品，均為有主物，任意竊取行為均屬違法，警方持續加強與轄區宮廟聯繫，隨時廣播呼籲香客注意隨身物品，嚴正打擊不法行為，以維護民眾信仰及社會治安。

