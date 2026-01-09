【有片】龜山小客車過彎失控 貨車、休旅車停路邊慘遭撞

陳姓男子駕駛白色自小客車，疑似轉彎時未減速，車輛失控後先擦撞中央分隔島，之後再撞向停放在路邊的1台大貨車及1台休旅車。圖：讀者提供

桃園市龜山區振興路今(9)日上午11時39分許發生車禍，一名26歲陳姓男子駕駛白色自小客車，疑似轉彎時未減速，車輛失控後先擦撞中央分隔島，之後再撞向停放在路邊的1台大貨車及1台休旅車。龜山警分局獲報到場處理，所幸現場無人傷亡。有民眾目擊過程表示，當時大貨車司機把車停在路邊，正在車上休息，突然就被撞到，還好人沒事。

現場無人傷亡，有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

龜山交通分隊說明，陳男駕駛白色自小客車行經振興路，由龜山往體育大學方向行駛，開在內車道，疑似轉彎時未減速，先擦撞中央分隔島後，失控再撞擊停於路邊的大貨車及小客車才停下，無人受傷。經警方到場實施酒測，陳男酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人行駛轉彎處應該減速慢行，以維護用路人安全。

