【有片】龜山民眾倒垃圾遭回收車夾擊 駕駛突不適追撞前車釀1死6傷

吳男疑似身體突發不適，導致整輛車失控追撞前方垃圾車。圖：讀者提供

桃園市一名52歲吳姓男子，今(23)日晚間18時4分許駕駛環境管理處資源回收車執行勤務行經龜山區中興路時，疑似身體突發不適，整輛車失控追撞前方垃圾車，導致6名民眾閃避不及遭到夾傷，其中一名78歲女性更當場失去呼吸心跳，送往聖保祿醫院搶救後，19時37分仍不幸離世。

其中一名78歲女性OHCA送往聖保祿醫院搶救後，19時37分仍不幸離世。圖：讀者提供

龜山分局說明，當時垃圾車正暫停在中興路169號前讓住戶丟垃圾，跟隨在後的回收車吳姓駕駛突感不適，車輛隨即追撞垃圾車尾部。警校獲報到場救援，吳男酒測值為0，出現冒冷汗等不適症狀，隨後由救護車送往聖保祿醫院治療。而事故也導致現場6名民眾受傷，包括83歲丁姓女子右腿開放性骨折，送往長庚醫院；39歲黃姓男子右小腿開放性傷口並伴隨腹部疼痛，送往經國敏盛醫院；61歲陳姓女子多處擦傷，送往桃園榮民醫院；31歲呂姓男子肢體及頭部疼痛，送往長庚醫院；以及一名52歲外籍女性頭部疼痛，送往桃園榮民醫院治療；78歲女性最為嚴重，到院前已無生命徵象，緊急送往聖保祿醫院搶救後仍回天乏術。

廣告 廣告

事故也導致現場6名民眾受傷。圖：讀者提供

環保局表示，吳姓駕駛並無特殊病史，且今日出勤前的酒測檢測也均無異常，目前環管處已派員至各醫院慰問傷者與家屬，並建立聯絡管道協助後續就醫事宜。警方也呼籲，目前早晚氣溫變化大，民眾要注意身體狀況，不要強行開車，維護交通安全。詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

龜山嚴重車禍！回收車垃圾車碰撞 7人送醫1命危

龜山運動中心工地模擬火災受困 坪頂分隊雲梯車結合無人機科技救援