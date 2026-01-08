【有片】龜山移工躲警察攔檢 5人棄車狂奔畫面曝

駕駛、乘客等5人下車狂奔，全數逃逸。圖：讀者提供

桃園市龜山警分局員警昨(7)日下午16時40分許，在振興路與華亞三路口欲攔查一台載有外籍移工的可疑車輛，對方停車後，竟將整台車棄置在路邊，隨後駕駛、乘客等5人下車狂奔，全數逃逸。目前警方已通知車主到案說明，以進一步釐清駕駛、乘客身分及相關案情。

龜山分局交通分隊長謝坤璋表示，昨日下午警方在振興路與華亞三路口攔查可疑黑色轎車，車內外籍移工當場棄車逃逸，該車並滑行撞擊路邊車輛。

警方表示，目前通知車主到案說明中，有關駕駛人及乘客身分，尚待警方進一步調查釐清。

