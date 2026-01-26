有片／12歲長男照顧5弟妹累喊「想當一天次男」 父母挨轟！媽怒嗆網友

日本一名小六男童常獨自照顧五名年幼弟妹，網友痛批家長失職、虐童。（翻攝YT@暇なツイドラ速報）

日本綜藝節目《偵探！騎士搜查網》日前接到一封心酸來信，一名12歲男孩因雙親忙於事業，必須獨自照顧5名弟妹並操持家務，他羨慕同學能自由玩耍，希望能卸下長男身份休息一天，節目組於是派出日本諧星雙人組「霜降明星」27歲成員晟也（せいや）代班。體驗完超負荷的育兒日常後，他心疼地抱住男孩，感慨「你還只是個小孩，不用這麼快變大人」，離去時臉上已全無笑容。近期播出後點燃網友怒火，不少人痛批這對社長夫妻「失職」。

廣告 廣告

根據日媒報導，綜藝節目《偵探！騎士搜查網》最新一集的主角是12歲的小六長男，家中有從0歲到10歲共5個弟妹，由於身為社長的媽媽與爸爸工作繁忙，他每天得包辦煮飯、收衣服甚至換尿布等重擔。他在信中委屈寫下「當長男當到好累，想當一天平凡次男」。

諧星晟也到小六男孩家中代班經歷了什麼？

諧星晟也親自到府代班，體驗完超負荷的育兒日常後也筋疲力盡，心疼這名12歲長男年紀輕輕卻承擔家長的責任。節目結尾更留下令人錯愕的伏筆，當晟也與攝影工作人員踏出他家，屋內馬上傳來媽媽大喊要求長男去「煮7杯米」的聲音，這幕被網友質疑是節目組刻意未剪去而留下的伏筆。

節目中的父母在節目播出後徹底炎上，網友紛紛肉搜並計畫通報相關單位，認為這對社長夫妻的行為已屬剝削。多數人不解為何家境優渥的社長父母不請保姆，反而心安理得地壓榨長子，隨著媽媽IG被肉搜出許多爭議貼文，媽媽反嗆網友管太多的態度更讓輿論延燒。

讓未成年照顧未成年 是否違法？

從法律角度看，這群被稱為「年輕照顧者」的孩子，往往在懂事的面具下獨自受苦。專家指出，根據民法，育兒是父母的天職，兄姐並無法律義務承擔。如果家務量重到影響學業或社交，父母就可能涉及違反監護義務。即便孩子沒開口抱怨，但將超齡責任常態性轉嫁給未成年人，在法律定義中已屬於「疏忽照顧（Neglect）」的一種。

2024年日本法規修訂後，已正式將這類孩子納入國家支援對象，若家庭環境已嚴重侵害兒童權益，兒童諮詢所（兒相）有權介入處理。這起炎上事件反映出社會對於隱形虐待的敏銳度提高，不再容忍以「懂事」為名的親情綁架。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

心內話／終於戒掉長女病

【心內話】長女不必當社畜

親子互動歪樓／「七寶媽」涉歧視慘丟12業配！ 她替未成年女兒接品牌合作「鐵飯碗沒了」