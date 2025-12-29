有片／「15秒入圍畫面字幕藏玄機惹淚」全球百大最帥哥出爐！于朦朧首入榜衝第5名 榜首遭中共封殺

TC Candler 公布年度「全球百大最帥面孔」，已故中國男星于朦朧入選第5名，官方入圍畫面標註「REST IN PEACE」，引發粉絲熱議與悼念。（翻攝自YT / TC Candler）

美國知名娛樂媒體 TC Candler 公布年度《The 100 Most Handsome Faces》（全球百大最帥面孔）名單，今年榜單引發高度討論。37歲已故中國男星于朦朧首次入選便名列第5名，官方入圍畫面特別標註「REST IN PEACE（安息）」，相關影像與文字設計在社群平台掀起大量轉傳與留言；另一方面，冠軍則由近年轉往海外發展的中國男星張哲瀚奪下，再度成為話題焦點。

于朦朧首度入選即衝前5 TC Candler畫面設計引網友動容

TC Candler每年公布的「全球百大最帥面孔」向來受到國際粉絲關注，今年榜單中雖未見台灣男星入列，但在今年（2025）9月墜樓離世的中國男星 于朦朧，憑藉其獨特氣質與過往演藝作品，首度入選便拿下第5名，成績引發熱烈討論。

值得注意的是，TC Candler 在于朦朧的入圍畫面中特別標註「REST IN PEACE（安息）」，隨後畫面切換為其背影影像，並依序出現「Truth（真理）」「Justice（正義）」「Answers（答案）」等字樣，最後以「In Loving Memory（謹以此紀念）」作結，整體呈現方式引發網友高度關注。

為何于朦朧百大帥哥入榜引發熱議？ 社群留言湧現悼念聲浪

于朦朧今年9月不明原因墜樓，身亡消息至今仍存在著許多疑點，相關資訊長期處於低調處理狀態，中國網內消息也遭到官方封鎖，討論亦相對受限。此次TC Candler入榜消息曝光後，微博與海外社群平台湧入大量粉絲留言，不少人上傳其生前影像與紀念剪輯，表達懷念之情。

許多網友紛紛留言：「這是遲來的肯定」「希望能真正安息」等聲音，顯示其離世至今，仍在粉絲心中留下深刻印象。

全球最帥面孔第1名是誰？ 張哲瀚奪冠再成焦點

本屆《The 100 Most Handsome Faces》冠軍，則由中國男星張哲瀚奪下。張哲瀚過去曾因參拜靖國神社相關風波，在中國演藝圈遭到全面封殺，影視作品與社群帳號一度遭下架，演藝活動受到限制。

近年來，張哲瀚將事業重心轉往海外發展，透過音樂作品與海外活動累積人氣，並在國際平台與榜單持續受到關注。此次獲得 TC Candler「全球最帥面孔」第1名，也再次展現其在海外市場的高討論度。

TC Candler百大最帥面孔影響力有多大？ 為何年年成話題？

TC Candler 所公布的「百大最帥面孔」「百大最美面孔」名單，雖非官方獎項，但因評選涵蓋全球、結合網路討論度與形象影響力，每年仍吸引大量粉絲關注，榜單結果經常成為社群熱議焦點。

