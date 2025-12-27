有片／18歲少女收銀員翻轉最悶小鎮 家樂福執行長致敬聘保全貼身維安

法國家樂福分店收銀員萊奧妮穿制服拍攝熱舞影片，在TikTok瞬間爆紅，為枯燥小鎮帶來活力與商機。（翻攝抖音@carrefour.laval0）

說超市收銀員很枯燥？法國18歲少女萊奧妮（Leonie）打破了這個刻板印象，這位充滿朝氣的女收銀員，憑藉在店內穿制服熱舞的短片在網路瘋傳，瞬間讓平凡的超市變成了熱門打卡景點，熱度高到公司甚至得幫她請專屬保全。

小鎮超商為何突然變追星聖地？

據英國《每日郵報》報導，被譽為最悶小鎮的拉瓦爾最近迎來了史上最熱鬧的時刻，法國家樂福拉瓦爾分店原本只是想幫超市增加知名度，沒想到萊奧妮穿著工作服與同事亂舞的TikTok影片竟然會突破數百萬觀看數，讓超市變成追星聖地，不少年輕網友都湧入拉瓦爾，只為了找這位最正收銀員買單。

家樂福首席執行長也來蹭

這股熱潮甚至吸引家樂福首席執行長邦帕德（Alexandre Bompard）親自現身拉瓦爾，與這位社群小天后同框跳舞。然而爆紅也是一種甜蜜的負擔，店長杜爾尚（Angelique Durchon）透露現在店裡每天都像追星現場，很多人排隊只為去萊奧妮櫃檯結帳，還有粉絲大喊萊奧妮的名字，就連帶小孩的媽媽只買1樣商品，也要擠去她的櫃檯結帳。

員工成網紅店長聘保全

由於當初沒預料到會引發暴動，店長坦承完全沒準備好，為了加強維安措施，只好緊急僱用保全負責維護這位明星員工的安全。

