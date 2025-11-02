有片／2持刀男火車上「見人就砍」 英相：駭人聽聞

2025年11月1日，英國一列火車發生連環持刀傷人事件，隨後停靠在劍橋郡的亨廷頓車站，當地警消在現場進行救援及調查工作。美聯社



英格蘭東部週六（11/1）晚間發生連環持刀傷人事件！兩名持刀者在火車上見人就砍，造成多人受傷後，武裝警員登上列車並將兇嫌制服。首相施凱爾稱此事件「駭人聽聞」，並向所有受影響者表示慰問。

英國劍橋郡（Cambridgeshire）警方表示，在當地時間晚上7點39分接獲通報稱，一列火車在東海岸幹線上發生多人遭刺傷事件，而在武裝警員到場後，列車停靠在亨廷頓車站（Huntingdon），並當場逮捕行兇2人。

從網路上流傳的社群媒體影片顯示，持槍警員從月台登車處理。當地救援部門表示，已出動多輛救護車及急救團隊趕赴現場，其中包含3架空中救護直升機，有多名傷者送醫救治。

一名目擊者向英國媒體「天空新聞」（Sky News）透露，其中一名揮舞大刀的嫌犯遭警方以電擊槍制伏。

施凱爾（Keir Starmer）隨後在社群媒體X發文稱，此次事件不僅駭人聽聞（appalling）且「令人深感擔憂」，他向所有受影響者表示慰問，並感謝緊急救援部門的迅速應對。

事件發生後，亨廷頓車站被警方封鎖調查。負責東海岸幹線列車營運的鐵路公司「倫敦東北鐵路公司」 （LNER）發聲明稱，該公司路線面臨重大中斷並均已封閉，建議旅客盡可能延後旅程。

