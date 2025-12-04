有片／28歲女駕車下停車場「突整台翻滾」驚險畫面曝 四輪朝天躺陡坡中央

桃園地下停車場驚險翻車！28歲許姓女子開車進坡道疑似操作失準，車輛翻覆四輪朝天，所幸僅輕傷。（翻攝畫面）

白色轎車「四輪朝天」停在地下停車場坡道中央！一名28歲許姓女子昨（3日）下午駕駛自小客車準備駛入桃園市復興路一處大樓地下停車場時，在陡峭坡道疑似操作不慎，車輛先擦撞牆面後直接翻覆，車身沿坡道翻滾，現場畫面相當驚險。

車輛翻滾後駕駛脫困傷勢如何？

根據警方說明，昨日下午2時53分，巨大撞擊聲響引起周邊民眾關注。武陵派出所員警抵達時，許姓女子已在熱心路人的協助下離開車內，雖然手腳有擦傷，但意識清醒，沒有立即生命危險。警方隨後通知消防救護人員到場，將許姓女子送往醫院作進一步檢查。

地下停車場坡道為何容易發生事故？視線死角＋坡度成隱憂

初步調查顯示，事故地點為視線受阻的封閉式下坡道，加上坡度較大，車輛若進入過程中轉向或車速控制不當，容易造成失衡。

撞牆＋翻滾！桃園地下停車場爆驚險事故。（翻攝畫面）

許姓女子駕駛的租賃車於事故後車頭與車側多處損毀，顯示撞擊力道不小。警方排除酒駕，研判事故可能與坡道不熟悉或判斷失準有關，詳細肇因仍需進一步釐清。

如何安全通過陡坡停車場？

警方提醒駕駛人，行經陡坡或進入地下停車場時，務必降低車速、使用低速檔，並注意周遭環境可能出現的視線死角與狹窄空間，以降低意外風險，確保行車安全。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

