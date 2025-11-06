有片／3人漁網纏身動彈不得亡！台北港「漁山36號」翻覆 人員全數落海救難畫面曝

「漁山36號」捕蟹船於台北港外海翻覆，海巡與空勤人員冒浪救援，仍不幸奪走3命。（翻攝畫面）

野柳籍捕蟹漁船「漁山36號」今（6日）上午10時30分左右，在台北港外海發生重大翻覆，該船隻於距離岸邊約14海浬處突遭巨浪翻覆，船上9人全數落海，現場一度陷入混亂。

現場驚險畫面曝光：海浪洶湧、直升機急吊救援

據曝光的現場影片，海面浪高不斷，一艘海巡救難艇停靠在翻覆的「漁山36號」旁戒備，空勤總隊的直升機也盤旋上空，執行空中吊掛救援任務。搜救人員冒著風浪，在海面上尋找受困漁工的身影，場面相當驚險。

3人卡船艙 纏漁網不幸身亡

據了解，船上共9人，包含63歲王姓船長與多名印尼籍船員。事故發生後，附近漁船立刻趕往救援，成功救起6名漁工。

然而，失聯的3人被發現時，2人卡在船尾、1人受困船艙內，全身被漁網與繩索纏繞，皆失去生命跡象；目前海巡人員已將遺體打撈上岸，詳細翻覆原因仍待調查。

消息曝光後，不少民眾在社群留言哀悼：「海象太可怕了，願亡者安息」「每次出海都是賭命」「敬佩第一線救難隊冒險救人」也有漁民感慨：「這幾天東北季風強，浪頭太凶，真是一場悲劇。」

