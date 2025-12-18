有片／5人占羽田機場20位置！小粉紅大媽咆哮台灣客 全球網友酸爆了

中國女遊客在機場大聲喊「台灣是中國的」「搞清楚再出國」，不僅驚動航警，也讓不少網友群嘲。（翻攝自X@turningpointjpn、@Byron_Wan）

儘管中國官方呼籲中國人避免前往日本旅遊，但仍有不少中國民眾赴日，日前又在東京羽田機場爆出爭議事件，然而中國女遊客在機場大聲喊「台灣是中國的」「搞清楚再出國」，不僅驚動航警，也讓不少網友群嘲。

綜合X網友的說詞，一群中國遊客17日在羽田機場對著2名台灣遊客大吼大叫，起因為5名中國遊客在凌晨時霸占機場5排、共20個座位，其中1名台灣女遊客以流利的日文向航警解釋來龍去脈，然而這些中國女遊客卻頻頻對2名台人頻頻辱罵，「台灣是中國的一部分！」「出門在外，把政治搞清楚了再出門」。

一名中國男子上前試圖安撫台灣遊客，然而很快就被同行女子大力拉走，期間另名中國大媽仍持續咆哮。（翻攝自X@turningpointjpn）

期間1名中國男遊客上前安撫另名男台灣遊客，並疑似想讓男子遠離一點他們、靠近女台灣遊客，孰料原本坐在椅子上雙手交叉跟著咆哮的中國女看不下去，竟大力拽住同行男子的衣服，將其拉過他們的「陣營」，中國男試圖說些什麼，但中國女依然故我地大聲喊叫，期間再吸引更多航警前來理解並解決該情況。

台灣女遊客持續冷靜向航警說明事件，但中國女疑似因語言不通更加惱羞成怒，竟持續在一旁辱罵「說人話！說狗語啊！」該畫面強烈凸顯中國一行4女1男中的2名中年女子尤其尖銳刻薄，不僅高聲喊叫，更是頻頻對著2名台灣遊客指手畫腳，儘管中國男有心想大事化小也遭阻止，而2名台人則顯得相當冷靜。

對此，X網友紛紛留言嗆「你是把日語當成不是人類的語言在看待嗎？那為什麼還要來日本？說到底，習維尼不是也叫你不要來日本嗎？」「怎麼可以無視黨的命令來日本呢」「令人恐懼的傲慢」「中國人是世界上最丟臉的人類！所以不要出國旅行！」「機場是公共空間，基本的尊重至關重要」「最好先從猴子進化成人類再出國」。

