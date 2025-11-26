有片／60歲婦人夜衝金山！不熟路竟「直墜漁港」不治

社會中心／周孟漢報導



對於許多汽車駕駛來說，若是遇到不熟悉的路段，務必多加留意，以免發生憾事！1名家住台北的婦人，在凌晨行駛到新北市金山磺港漁港時，因不熟悉路況，竟直接將車子開入漁港內，事後即便消防及海巡人員火速到場將婦人撈上岸，但人早已沒了呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，後續仍有待相關單位調查釐清。





有片／60歲老婦人夜衝金山！不熟路況竟「直墜漁港溺斃」落海畫面曝光

婦人不熟悉路況，直直的往漁港裡開。（圖／民眾提供）

整起事件發生在今（26）日凌晨3點左右，1名60歲陳姓老婦人開車到新北市金山磺港漁港，家住台北的她，因不熟悉路況，加上天色昏暗，竟直直的往漁港裡開。從現場監視器畫面可以看到，婦人開著車，一路踩著油門往漁港衝，直到接近邊緣處時，婦人這才發現不對勁，緊急踩煞車，但最終依舊止不住，直直往水裡墜。

婦人直到接近邊緣處，才發現不對勁踩煞車，但仍舊來不及。（圖／民眾提供）





事後消防及海巡人員接獲通報，緊急派員前往救援，並於4點27分到場火速將婦人撈上岸，不料打撈上岸後，發現她早已沒了生命跡象，趕緊將其送往金山台大醫院急救，但經醫護一番搶救後，陳姓婦人仍宣告不治，全案後續報請基隆地檢署進行相驗，詳細事故原因仍有待調查釐清。

消防及海巡人員火速到場將婦人撈上岸，但送醫後仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）





