有片／74歲駕駛疑失控自撞燈桿「輪胎噴飛」 對向3台車遭波及畫面曝光

74歲駕駛疑失控自撞燈桿，相關畫面曝光。（警方提供）

驚！北投今（28）日有名74歲的駕駛疑似失控自撞燈桿，不僅使燈桿倒下，還壓至對向，有3台車因此被波及，其相關的畫面也曝光。

北投分局說明，今天14時32分許，74歲方姓男駕駛自小客車沿大度路三段東往西方向（往淡水方向）行駛至肇事處時，疑似駕駛失控自撞燈桿，導致燈桿倒下壓至對向（往談北方向）正在停等的3輛自小客車。

警方表示，所幸3輛自小客車駕駛均未受傷，肇事駕駛意識清楚，送醫檢查並無大礙，肇事車輛經警方協助已拖吊移置完畢，駕駛酒測值為0，駕駛車、駕籍均正常，肇事原因釐清中。

從畫面中可以看到，方男駕駛的小客車突然撞向燈桿，不僅車頭毀損，連輪胎都飛出去，可見當時撞擊力道之大。北投分局呼籲，用路人行駛於道路上時，應減速慢行並注意車前狀況，以維護交通安全。

