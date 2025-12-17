【有片】i-dle舒華90秒絕美影片宣傳「桃園感性」 限量桌曆、卡套等你帶回家

桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華。圖：觀旅局提供

桃園市政府今(17)日正式發布由桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華完整版90秒的桃園觀光宣傳影片，並同步釋出全新形象宣傳美照。影片中，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事，細膩串聯自然景觀、歷史文化與都會脈動，打造一部橫跨山海及富含文化底蘊的城市影片。市府更同步推出「舒華限量2026桌曆」抽獎活動，桃園大眾捷運公司也推出「購買一日票贈舒華卡套」限量好禮，邀請粉絲展開一場屬於自己的桃園深度之旅，打造你的下一站桃園。

廣告 廣告

舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。圖：觀旅局提供

在90秒的影片中，舒華褪去舞台上的華麗光環，化身為最懂家鄉的「桃園女兒」，以「這是我心裡的桃園」做為敘事軸線，引領鏡頭捕捉最真實、最動人的「桃園感性」，呈現出不同於觀光影片的直白，而是一場對家鄉底蘊的深度探索。影片中的舒華漫步在大溪老街品味歲月靜好與品嚐百年茶香，並在福仁宮感受傳統信仰的溫暖，也站在小烏來天空步道與繩橋上眺望壯麗山景，感受小烏來瀑布與宇內溪的沁涼，還到了橫山書法藝術館靜謐欣賞藝術之美。舒華以最日常的姿態，演繹了家鄉桃園的在地情懷。影片畫面亦延伸至更多桃園經典風景，帶領觀眾進入拉拉山雲霧繚繞的巨木森林，沉浸於大自然的療癒之境；走訪海岸線，眺望草漯沙丘感受開闊壯麗的浪漫氛圍；最後在中壢夜市熱鬧煙火氣中，呈現最具人情味的日常樣貌，完整勾勒出桃園兼具內斂氣質與都會活力的多元城市風貌。將舒華心裡的桃園完整呈現，邀請全球旅人一起來到自己的家鄉——你的下一站，桃園。

舒華邀請全球旅人一起來到自己的家鄉——你的下一站，桃園。圖：觀旅局提供

觀光旅遊局長陳靜芳表示「這支影片展現了桃園最真實、最動人的城市風貌，不僅讓市民重新認識桃園，更讓全世界旅客透過舒華詮釋家鄉的美，期待更多國內外旅客跟著舒華腳步實際走訪桃園，市府特別推出一系列限量週邊與互動活動，邀請粉絲實際走進、感受影片中的「桃園感性」。

想讓舒華陪伴度過2026的粉絲，至樂遊桃園FB/IG完成指定社群任務，即有機會抽中限量桌曆。圖：觀旅局提供

為迎接2026，市府特別結合桃園各區景點與舒華隱藏版美照製作限量桌曆，極具珍藏價值。想讓舒華陪伴度過2026的粉絲，至樂遊桃園FB/IG完成指定社群任務，即有機會抽中這份限量夢幻逸品，詳細活動辦法請留意樂遊桃園FB、IG公告。同時，桃園捷運公司也同步推出「舒華樂桃桃 x 桃捷限定一日票」，購買樂桃桃限定一日票即贈送舒華卡套，預計12月31日於桃捷車站(A20站除外)開賣。卡套共有3款，限量隨機贈送，讓粉絲能輕鬆搭乘捷運，沿著影片路線，暢遊橫山書法藝術館等桃園熱門景點，一站一站打開屬於自己的「桃園感性」地圖。另外，桃園好棧業者結合「舒華樂桃桃X TAOYUAN」小卡各自推出專屬優惠方案，民眾可上桃園觀光導覽網優惠情報專區查詢，活動只到明(2026)年1月1日，歡迎把握機會。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園全齡特色共融公園重要推手 工務局科長陳翠慧獲頒公務人員傑出貢獻獎

對事物的熱情會從天而降嗎 休學生獨赴墨西哥 認識自己尋找興趣