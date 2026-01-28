【有片】G7同意強化稀土供應鏈應對中國管制 日船探勘稀土遭中船干擾

日本財務大臣片山皐月27日在G7財長會議後表示，各國財長同意強化稀土供應鏈。（取自日本財務省）



七大工業國組織（G7）27日召開線上財長會議，為因應中國以稀土出口管制對外施加經濟威脅，各國財長同意合作加強供應鏈，確保關鍵礦產的穩定供應。中國開採了世界上約70%的稀土，並且提煉了約90%的原材料。

綜合產經新聞等日媒報導，日本財務大臣片山皐月在會議上說道：「針對非市場性的政策慣例，我們應該從經濟安保的角度來討論」，此番言論被認為是針對中國等國家。她並分享了對於強化關鍵礦物供應鏈的看法，認為「展現七大工業國組織協調一致的態度非常重要」。

針對具體成果，片山表示「應當帶著緊迫感來推進」，相關議題也將在下週預定舉行的七大工業國組織外長會議中討論。

法國財政部說明，作為今年的七大工業國組織輪值主席國，將優先討論強化經濟安保及多元化關鍵礦產供應鏈的議題，並強調「這對我們的經濟成長與主權是不可或缺的」，同時也確認到，有必要研擬能夠惠及已開發國家和新興國家的合作方式。

此次線上會議由法國主辦。七大工業國組織正式成員為美國、德國、英國、法國、日本、義大利、加拿大，歐盟為非正式成員。此次會議也有來自澳洲、印度、墨西哥和南韓的代表參加。會議中也討論了支援烏克蘭等議題。

七大工業國組織曾於本月中旬在華盛頓召開實體財長會議，會議中針對儘速降低對中稀土依賴一事達成一致。

另一方面，日本為了降低對中稀土依賴，12日已派出稀土探勘船「地球號（ちきゅう）」至東京外海的南鳥島專屬經濟區（EEZ）進行稀土挖掘嘗試，中國則派出1艘調查船與2至3艘海警船靠近「地球號」，屬於典型的「灰色地帶作戰」。對此，日本防衛大臣小泉進次郎下令加強日本海上保安廳與自衛隊的合作，正在建立一套必要時能夠發布海上警備行動的機制。

