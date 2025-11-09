有片／OpenAI奧特曼才幫黃仁勳辯護 下秒當眾接法院傳票一臉懵

OpenAI執行長阿特曼。美聯社



OpenAI執行長奧特曼日前在舊金山出席一場對談，正幫輝達執行長黃仁勳講話之際，一名戴帽、背後背包男子忽然跳上台揮舞白色信封說到：「我有傳票要給奧特曼。」奧特曼一臉錯愕狐疑，不知發生什麼事，群眾則爆出噓聲。「舊金山公設律師辦公室」證實此人為其一員；反人工智慧團體「停止人工智慧」稱男子為該團體的公設辯護律師。

廣告 廣告

英國《每日郵報》報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）上週一（11/3）在舊金山參加座談，台上還有主持人耶庫提爾（Manny Yekutiel）、美國職籃NBA金州勇士隊教練柯爾（Steve Kerr）。

事情發生時台上正討論科技大亨與一般人巨大的財富差距，由於美國政府關門，導致接受「營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）補助的美國民眾斷炊。主持人問道，黃仁勳坐擁1790億美元（約5.5兆元台幣）身家，全美卻有4200萬名人失去糧食補助，「這世界合理嗎？超級富豪應該做些什麼來糾正這種現象？」

奧特曼為黃仁勳辯護，他說黃仁勳為國家、經濟做出了極好的事，不應因此受責難。此時一名背著後背包、戴帽男子登上講台，主持人很快上前攔阻，要求工作人員將他帶下台，該男子揮舞手中白色信封說道：「我有傳票要給奧特曼。」主持人從男子手中接過信封，交給了另一名工作人員。

《紐約郵報》報導，舊金山公設辯護律師辦公室（San Francisco Public Defender’s Office）發言人表示：「舊金山公共辯護律師辦公室的一名調查員，依法向奧特曼先生送達了傳票，因為他是一起待決刑事案件的潛在證人。」發言人表示調查人員之前多次嘗試向奧特曼的公司總部、其線上入口網站送達傳票。

反人工智慧團體「停止人工智慧」（Stop AI）表示，代表他們的公設辯護律師成功傳喚了奧特曼出庭作證，「我們因多次以非暴力方式堵住OpenAI（公司）前門，並堵塞其辦公室前道路而受審。」《紐約郵報》報導，「停止人工智慧」成員本月將在舊金山高等法院，因之前抗議中涉嫌非法侵入、妨礙等行為受審。《舊金山紀事報》報導，該組織成員稱因此多次被捕，包括今年2月，3名成員因拒絕離開該公司被捕。

「停止人工智慧」在聲明中強調其針對OpenAI的所有非暴力行動，都為拖慢OpenAI實現謀殺地球所有生命的企圖，並指這場審判是「人類歷史上首次由一般人組成的陪審團，就人工智慧對人類構成的滅絕威脅進行審判。」

奧特曼依法須出庭作證，就「停止人工智慧」被控多次阻礙OpenAI總部正門和道路做出證詞。

更多太報報導

中國印度航線今復航 時隔5年「龍象共舞」共同面對川普關稅

慎入！「屍體一條街」曝光 巴西總統斥警方「屠殺」喊查

132隻獅子、老虎死一半！動物園關門 失業員工義務照料5年終盼來援手