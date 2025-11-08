有片／UFO直衝墨西哥火山口盤旋全都錄！ 專家推論是「跨維度大門」

專家莫森曾指稱波波卡特佩特火山是一扇「跨維度大門」，可能是穿梭太空的時空大門。（示意圖，unsplash）

墨西哥波波卡特佩特火山（Popocatépetl）近期上空傳出一起震撼的不明飛行物目擊事件， 一段監控畫面捕捉到一個發著詭異光芒的飛行物體，朝向火山口飛去，繞著冒煙的火山口上方旋繞，畫面一經曝光，立刻在全球掀起高度關注。

據《The Mirror》報導，墨西哥波波卡特佩特火山（Popocatépetl）被拍到不明飛行物現身，這起事件之所以備受關注，與知名不明飛行物權威專家莫森（Jaime Maussan）的前衛理論密不可分，莫森曾斷言波波卡特佩特火山是一扇「跨維度大門」，是宇宙中的一條時空捷徑，專供星際旅行者在不同星系間自由穿梭。如今，有了這段影像鐵證的加持，更讓無數科幻迷的好奇心徹底被點燃，紛紛猜測這是否是外星旅客的出入口。

無論是被官方更名的 UAP（不明異常現象），還是大眾熟知的 UFO（不明飛行物），這些來歷不明、行蹤詭譎的空中異象，始終深深牽動著人們的探索欲。有人堅信這是外星文明所擁有的科技，甚至是未來人類乘坐時光機回到現代進行考察；然而，另一派則對此嗤之以鼻，認為這不過是尋常的大氣光影、秘密軍事飛碟，或純粹是無聊人士的惡作劇。儘管如此，諸如「鳳凰城光點」、「華盛頓不明飛行物」等眾多至今無法被常理解釋的目擊事件，讓外星生命這個話題多年來熱度不減。

而近期最引人注目的星際大戲，當屬哈佛大學天體物理學家阿維‧勒布（Avi Loeb）所發現的星際天體「3I/ATLAS」。勒布在其研究論文中語出驚人，大膽假設這個物體極可能是一艘外星飛船，他還語帶玄機暗示在今年11月21日至12月5日它「光臨」地球時，可能採取攻擊行動，這番言論連科技大亨馬斯克都附和「3I/ATLAS」可能是一艘太空船，甚至為了避免「被消失」，他還發表了「不自殺宣言」，聲稱有外星人證據一定透過節目公諸於世。這些來自學術界和科技圈的重量級發言，讓墨西哥火山上空的謎團更添科幻色彩。

