有狂犬病？員警開槍射殺聾盲寵物狗惹眾怒 政府賠償飼主1560萬

1名警員射殺民眾失明又失聰的寵物犬，引發巨大爭議。（翻攝畫面）

美國密蘇里州斯圖爾根市因1名警員射殺民眾失明又失聰的寵物犬，引發巨大爭議後，市府同意向飼主支付50萬美元（約新台幣1,560萬元）的賠償金。這起事件引爆民怨，不但導致市長請辭，也掀起要求解散當地「僅有2名警力的小型警局」聲浪。

根據《華盛頓郵報》報導，遭射殺的狗名為「泰迪」（Teddy），是1隻5歲、僅5.8公斤重的西施犬，自12週大起便由飼主亨特（Nicholas Hunter）扶養。去年5月泰迪從圍欄犬舍逃脫，誤闖鄰居院子。鄰居報警希望協助牠返家，然而前來處理的警員伍德森（Myron Woodson）在嘗試以捕狗槓控制約5分鐘後，竟在泰迪背對他的情況下近距離連開2槍，當場將小狗擊斃。亨特隨後向市府提起訴訟。

代表亨特的律所及動物法律防衛基金（ALDF）表示，和解雖帶來一點慰藉，但飼主永遠失去了心愛的寵物。他們期盼此案能促使更多警局強化處理寵物事件的訓練，以避免類似情況再次發生。

市府最初聲稱警員開槍是因懷疑泰迪可能患有狂犬病，並在審視隨身攝影機畫面後堅稱開槍合理。然而影片顯示泰迪始終未對警員構成威脅。ALDF執行長指出，執法人員射殺寵物的事件比大眾以為的更常見，並強調本案畫面清楚可見泰迪「完全沒有朝警員靠近」。

槍擊事件曝光後，斯圖爾根這座僅約1,150人的小鎮迅速陷入輿論風暴。當時的市長亞伯拉罕森（Kevin Abrahamson）在替警員辯護後突然辭職。新任市長特魯斯德爾（Seth Truesdell）接任後立即暫停伍德森職務，該警員最後離開警局。特魯斯德爾坦言市府處理不當，並指出事件爆發後每天接到來自全球超過700通抗議電話，情況相當失控。

事件也引發部分居民要求解散整個地方警局，由其他單位接管動物管制與執法職責。

動物法律防衛基金呼籲密蘇里州應立法，要求所有警員接受處理民眾寵物的專門訓練。他們強調，缺乏此類訓練不僅危及人畜安全，更會為納稅人帶來高額、完全不必要的支出。

