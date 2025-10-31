《有用的鬼》「離奇消失」奧斯卡外語片名單中 影帝萬洛聞訊：超驚訝！

《有用的鬼》導演林金偉、北影影帝萬洛隆甘迦參加高雄電影節，當時還討論到角逐住奧斯卡對一部泰國的獨立電影來說，具有很大意義。高雄電影節提供

曾獲坎城影展影評人週大獎（Grand Prix）的泰國電影《有用的鬼》（A Useful Ghost），被視為本年度泰國角逐奧斯卡最佳外語片的希望之作。然而該片卻未出現在美國影藝學院公布的奧斯卡國際電影確認名單中。根據北影影帝萬洛隆甘迦的泰文口譯John的臉書「電影補給站」表示，他第一時間跟萬洛聯絡，萬洛對此消息也表示驚訝！

儘管影藝學院和泰國官方均未對外公布具體原因，但專業的國際電影獎項追蹤網站已將《有用的鬼》列為被排除的作品。但消息傳出後，泰國媒體跟影評人對此事卻沒有任何討論、意外安靜。據悉此事已確定，只等泰國電影協會聯合會官方發布。

由導演林金偉（Ratchapoom Boonbunchachoke）執導的《有用的鬼》是一部結合超自然、黑色喜劇與政治諷刺的電影，講述一名死於空污的妻子，靈魂附身在吸塵器上與丈夫續前緣的荒誕故事。該片在2025年坎城影展獲得高度讚譽，因此被泰國電影協會選為角逐奧斯卡最佳外語片代表，被視為繼《金孫爆富攻略》後，再度能闖進外語片最後15強的力作。

據臉書「電影補給站」表示，直到昨（30日），才出現了一些業界人士的消息，目前對《有用的鬼》失去資格有兩種說法，一是「送件資料有缺」、二是「來不及送件」才導致發生此事。但無論確切原因為何，《有用的鬼》這部充滿國際聲譽的泰國佳作，已經無緣於全球最高的電影殿堂上角逐榮譽。

《有用的鬼》原訂將代表泰國角逐奧斯卡，可惜現已經被排除在名單外。。翻攝＠wanlop_rungkumjad ig



