有田有魚，從都市一秒到鄉野！藏在捷運旁的不限時庭園咖啡廳

沒想到捷運可到的鬧區藏了一個這麼美好的地方，被植物環繞的庭園咖啡廳《綠房子》，有樹有魚池還有田，就像逛街逛著逛著突然一秒到了郊外，很有沐浴在大自然中的放鬆氛圍，而且不限用餐時間，可以無壓力的親近自然。

《台大綠房子》就在台大裡，是《臺大農場訪客中心》的附設咖啡廳兼販賣部，一般民眾也可入內。

戶外座位很有情調耶，傘座位於水上的木棧道平台，底下是魚池，前方是田園，有樹有魚有田，大自然的元素就是最好的裝飾，愜意感油然而生！

廣告 廣告

↓↓↓戶外傘座直接面向田園，好喜歡這種感覺

室內區也蠻不錯，雖然座位是一字排開，不過因為格局有稜有角，就像是每個窗戶各自坐擁一片小空間，所以感覺上不會太擁擠，更別說上方懸掛了不少植物，外面又是翠綠環抱，再放鬆不過了。

我當初想來《台大綠房子》的原因也是因為這個被植物環繞的優美座位，只是沒想到原來戶外也那麼美，算是意外之喜。

西西里檸檬咖啡氣泡

西西里咖啡不算酸香強烈，但也有一定的檸檬味，微酸淡甜再加上氣泡感很重，喝起來蠻爽口，散步完來喝一杯挺解渴。

摩卡拿鐵

中規中矩的摩卡，沒特別驚豔，但不會難喝，味道還蠻香。

海鹽奶霜溫蛋糕

蛋糕配上大量鮮奶油後濕潤又順口，而海鹽的鹹味與焦糖搭配的恰到好處，微微的鹹味讓蛋糕不會太膩，有滋有味，焦糖則讓香氣更豐富，多種果乾則帶來多種甜味妝點，再加上有個酥酥甜甜像爆米香的東西，整個吃起來還蠻不錯。

以上，藏在捷運站附近的優美庭園咖啡廳，分享給大家！

臺大綠房子

地址：臺北市大安區基隆路四段42巷5號

相關連結

本店菜單價位請看這裡

必吃！連續四年冠軍鐵板燒

台北特色咖啡廳攻略看這篇

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！