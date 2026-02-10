有男友家鑰匙卻爬牆進屋？南投25歲女離奇墜亡 雙方證詞超矛盾「母淚控7大疑點」

南投埔里25歲女子墜樓身亡，家屬質疑案情疑點重重，盼檢警徹查真相。（翻攝自Threads）

南投縣埔里鎮日前發生一起離奇墜樓命案，一名年僅25歲的女子從2樓至3樓高度墜落身亡。警方初步研判為「攀爬外牆過程失足」，但死者家屬對說法提出多項質疑，直指案情疑點重重，痛心喊話：「我們不指控任何人，只希望不要草率結案，還女兒一個真相。」

半夜赴男友家 卻傳出「攀牆失足墜落」？

據了解，事件發生在上月（1月）29日深夜，死者前往男友住處，男友事後表示自己「睡死、房門反鎖」，女友才會從2樓曬衣場試圖攀爬外牆，想進入3樓陽台，未料失足摔落，釀成憾事。

然而，這樣的說法讓死者家屬難以接受。母親聲淚俱下表示，女兒明明持有男友住處鑰匙，「為什麼還要冒險攀爬外牆？這完全不合理。」

計程車司機證詞曝光？ 家屬質疑說法矛盾

家屬也在社群平台公開多項疑點指出，當晚載送死者的計程車司機證稱，死者下車時意識清楚、可正常對話，並自行付車資，隨後親眼看到她進入屋內。

但男友卻表示女友未進屋、是自行攀爬外牆，兩方說法明顯矛盾。

清晨鞋子留門口 男友卻照常上班？

家屬進一步指出，男友曾提及半夜聽到聲響，但並未外出查看；直到清晨發現女友鞋子留在門口，卻仍照常出門上班，未即時尋找女友下落，行為令人費解。

此外，家屬表示在做筆錄時，男方左手明顯有傷口，且神情不安、眼神閃爍，甚至刻意將受傷的手藏在背後，讓家屬更加起疑。

現場未封鎖？ 家屬質疑採證程序

死者阿姨也提出質疑，命案現場照理應拉起封鎖線進行採證，卻傳出男友家中仍可清理環境，讓家屬擔心是否影響關鍵證據保存。

「一個生命的離開，不該只用一句結論帶過。」家屬強調，他們無意指控任何人，只希望相關單位能完整調查、釐清真相，給死者與親友一個交代。

警方如何回應？

對此，南投縣警察局埔里分局今（10日）表示，全案已由檢察官指揮偵辦，警方於案發第一時間進場採證，並訪查附近鄰居，未接獲爭吵聲回報。

檢警已於上週一（2日）完成解剖，目前正等待解剖報告出爐，以進一步釐清真正死因，警方強調會依法調查，不會草率結案。

