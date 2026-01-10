有疑慮成長配方預防性下架 南市衛局會同消保官擴大查核

南市衛生局會同法制處消保官針對有疑慮成長配方預防性下架擴大查核，確保民眾食安。（記者李嘉祥攝）

▲南市衛生局會同法制處消保官針對有疑慮成長配方預防性下架擴大查核，確保民眾食安。（記者李嘉祥攝）

因應台灣雀巢股份有限公司自主通報2批號「啟賦幼兒（童）成長專用配方」食品啟動預防性自主下架，臺南市政府衛生局特會同法制處消費者保護官，前往轄內各大婦嬰用品店等實體通路進行實地查核自主下架情形，共計查核11家通路業者，現場陳列層架已無販售案內產品批號，通路業者已預防性自主下架「啟賦幼兒成長專用配方」共163罐，分別為批號51690017C1共136罐及批號51680017C2共27罐。

廣告 廣告

法制處表示，基於消費者健康安全，在無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，業者已啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0809-000-828。

衛生局長李翠鳳呼籲民眾，如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向該公司進行退換貨；另也籲請食品業者應依據食品安全衛生管理法落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報當地衛生單位。