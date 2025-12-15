有病嗎？到日本聽女偶像演唱會「小粉紅症」發作，大罵高市早苗。圖／翻自Ave Mujica、高市早苗X

網友們近日瘋傳一段影片，有中國粉絲到日本東京參加「Ave Mujica 6th」演唱會，但現場卻直接以中文大罵日本首相高市早苗，讓全觀眾都聽見，隨即引發網友熱議。

日本團體「Ave Mujica」在本月14日於東京舉辦公演，吸引死忠粉絲前往參加，當中還不乏中國粉絲。不過現場卻發生，在Ave Mujica準備開唱之前的空檔，卻突然傳來用中文說「高市早苗X你媽」的聲音，隨即讓現場懂中文的觀眾笑聲不斷。

不過這段影片也被其他網友上傳網路，網友們紛紛直呼：「中國人真的專門輸出愛發狂吠症。」、「這種行為毫無意義。」、「中國人笑了又如何！只是被日本人厭惡。」、「敢不敢到天安門前喊？」、「不是說中國人都不來日本了嗎？」目前未知現場的這位中國小粉紅粉絲為何要喊這句，但Ave Mujica也不為所動，依然按照安排完成演出。

近期受到高市早苗「台灣有事論」的影響，中國「仇日值」持續升高。包括身為中國裔、日本籍桌球選手張本智和，日前到中國成都比賽時，也遭到「不平等待遇」，例如大會介紹選手時，故意跳過他的名字不唸，另外還有中國球迷，故意在比賽現場大喊「支持日本的死」。



