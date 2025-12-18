有百分之十八點四女性支持一孩家庭聘僱外籍幫傭。洪申翰：願聆聽多元家庭需求的各種聲音。

資料照片：記者孫麗菁

對於托盟調查，只有百分之十八點四女性支持一孩家庭聘僱外籍幫傭，勞動部長洪十八日表示，在行政院的指示跟原則下，和衛福部一起進行外籍幫傭政策的評估跟研商，勞動部也很願意來聆聽，各界包括多元家庭需求的各種聲音。

至於民團要求執政團隊應規劃撥補勞保基金的分年分期計畫，優先確保勞保基金在二零四九年不破產，全國勞動受保障程度不劣於退休公務員，他說，針對這一次的勞保條例，最終責任入法的修法，行政院提出院版，從蔡英文總統到賴清德總統政府，都已經規劃了超過五千億的預算，進行勞保撥補，代表了現在執政團隊對於勞保財務，負起責任的態度跟立場，這確實是攸關千萬辛苦勞工的權益，未來也會持續爭取撥補預算，但同時，也很希望朝野能夠共同維護中央政府的財政能力跟體質，因為撥補勞保力道的高或低，跟中央政府財政能力息息相關。

至於最近立法院公費助理的相關法案，引起社會相當大的討論與爭議，他表示，國會助理或民意代表所聘用的助理，現階段都必須適用勞基法，相關的工資都必須要確實的給付，勞動部當然支持民意代表的助理，爭取他們法定的權益。

有關勞保最高薪資級距目前已經九年沒有調整了，對未來勞保級距的投保薪資的上限，的確一直以來都有希望勞動部檢討的聲音，不過，這攸關於整體勞保基金的財務情境，所以綜合的、也很審慎的評估。

他表示，現在每年都爭取撥補的預算，在中央政府財政能力的許可下，希望能夠來擴大或爭取更高金額的撥補，現在每年撥補的金額，已經到一千二百億以上，所以會持續的大力爭取，很大的關鍵，在於中央政府財政的能力跟體質能夠維持，這是關鍵，所以也很希望朝野一起來共同維護中央政府的財政能力。