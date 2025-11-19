有看到嗎？台灣上空現「神秘X符號」！鄭明典：山頭突破雲層

記者高珞曦／綜合報導

東北季風持續影響，全台多地19日有感涼冷，後續還可能出現12度低溫，前中央氣象局長鄭明典稍早指出，從衛星雲圖可見，台灣偏東南上空有個神祕的「X」符號，正是山頭突出雲層的畫面。

前中央氣象局長鄭明典在19日的衛星雲圖上，發現台灣上空有個X符號。（圖／翻攝自Facebook@鄭明典）

東北季風每年會在台灣的秋季至冬季颳起落山風，鄭明典19日在臉書發文表示，目前冷高壓逐漸出海，層雲也出現空隙，陸地上的晴空區入夜後將出現輻射冷卻，同時冷空氣沿地形低處流動。

他進一步提到，隨著冷空氣變薄，雲層高度略微下降，造成部分山頭突出到雲層之上，就會在衛星雲圖出現這樣的「神秘X符號」。他也提醒，這狀況之下，一樣會有輻射冷卻，民眾需留意未來出現山風。

延伸閱讀

NBA/詹姆斯初登板就寫歷史 湖人總仔：整晚都非常無私

NBA/兩大明星球員同場輪休 騎士吃下311萬罰單

NBA/被發現抓了一下又一下 字母哥腹股溝傷「缺席2周」