《有真與有真》音樂劇 臺韓演員各展魅力

記者黃朝琴／臺北報導

C Musical製作《有真與有真》韓國授權音樂劇中文版，3至6月進行全國巡演，這齣戲改編韓國作家李琴䬁熱銷30萬本同名小說，以兩位少女的雙重視角展開敘事，探討未成年性剝削受害者的創傷、修復與陪伴，邀約韓國音樂劇演員來臺，與本地演員共組臺韓雙卡司，在不同場次各自展現角色魅力。

《有真與有真》3月13日到22日在臺北表演藝術中心藍盒子，5月16日至17日在高雄衛武營戲劇院，6月6日至7日在臺中國家歌劇院中劇院演出。

《有真與有真》以兩位少女的雙重視角展開敘事，在角色的交錯與轉換之間，以溫柔細膩的方式帶觀眾進入兩位少女的世界，探討未成年性剝削受害者的創傷、修復與陪伴，表達成長中曾被忽略、被誤解的心情。

C Musical藝術總監張芯慈表示，該劇邀請韓國音樂總監羊智海，以及韓國演員林贊玟、姜知慧跨海將於3月中來臺演出，將首爾大學累積多年的舞台能量原汁原味帶進臺灣。

這次演出陣容集結臺灣人馬大甜、陳明珠、康雅婷，與韓國演員共同組成臺灣韓國雙卡司，將在不同場次中展現各自獨特、卻同樣深刻的角色詮釋。

飾演大有真的大甜分享，期待能把角色詮釋的更游刃有餘，除了把大有真的角色功課做得更好，也要投入劇中需要轉換的多元角色，讓自己在台上更從容。同樣演出大有真的陳明珠也說已經開始練唱，希望今年在舞台上的表現更鬆弛。

飾演小有真的康雅婷則說，《有真與有真》的劇本自由度很高，作為演員，永遠有挖掘不完的地方，光是面對兩位不同的大有真，就可以有很不同的舞台呈現。

張芯慈表示，《有真與有真》是一齣有使命的作品，世界上不好的事情會持續發生，雖然無法阻止壞事，但每個人都可以成為接住有真那雙溫暖的雙手。

張芯慈也期待觀眾如果生活中若有相似遭遇，除了逃避，也可以有另一種選擇與出口，青春期會遭遇跟母親難以溝通、內心也有許多難以說出的秘密等掙扎，但希望觀眾走進劇場，會發現你其實並不孤單。

《有真與有真》韓國授權音樂劇，演員演繹劇中歌曲〈逃脫〉，傳遞角色直面世界勇氣。（ C Musical 提供）