有破5兆壽險撐腰！台新新光投信合併 吳東亮喊：下一站「兆元投信」

台新新光金控董事長吳東亮，在有新壽5兆火力加持，要合併後的台新投信全力衝刺「兆元投信」。圖／陳宏銘攝

台新＋新光投信正式合體！AUM（資產管理規模）衝上5300億。台新投信跟新光投信今（24）日正式完成合併，成為台新新光金控底下第一個成功合併到位的子公司。台新新光金控董事長吳東亮表示，下一站「兆元投信」。

台新投信、新光投信合併後，台新投信為存續公司，資產管理規模也一腳跨進5300億元俱樂部，排名跳到全市場第九大。台新新光合併後，在有新光人壽逾5兆資產這麼大的硬實力撐腰下，台新新光金控董事長吳東亮直接幫台新投信定目標、要達「兆元」資產規模。

台新投信今（24）日召開董事會，新董事長推選由在台新新光金控打滾30多年的賴昭吟出線，她的財務能力紮實、風格穩健，在金融圈可說是「出手就是專業」。她說，合併之後會把兩家資源整合到位，還會擴大徵才、招募更多資產管理高手，打造更符合趨勢的新產品，衝全權委託業務，一步步往兆元資管公司前進。

截至今年9月，台新投信的貨幣市場基金規模已經破1600億元，連續七年穩坐龍頭。合併後會更善用金控資源，衝刺法人與高端客戶的全權委託，讓客戶收服務、金控拿收益，多贏局面。

副董事長林尚愷表示，合併後就像把兩家公司在資產管理、產品研發、專業投資、通路佈局、風險控管擅長大招全部整合、升級。林尚愷透露，未來主打全權委託、主被動ETF、共同基金，並跟上亞洲資產管理中心政策，把規模做大做滿。

台新投信董事長賴昭吟（左）、副董林尚愷（右）強調，合併後，將壯大台新投信的資產管理規模與多元投資。圖／陳宏銘攝



