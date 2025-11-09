有神快拜！《英雄聯盟》世界大賽T1「三連霸」擊敗KT Faker生涯第六冠

Faker六度於《英雄聯盟》世界大賽奪冠，更帶領T1三連霸。官方提供



2025《英雄聯盟》世界賽冠軍戰圓滿落幕！韓國T1與KT的「電信大戰」在中國成都全球矚目下展開最終決戰。雙方戰況激烈，互有來往拚至第五場，最後 T1以3比2擊敗KT，除了是T1三連霸，也是傳奇選手Faker個人榮登六冠傳奇，締造LOL電競史上前所未有的巔峰紀錄。

《英雄聯盟》世界賽冠軍戰，仍是韓國招牌大戲「電信大戰」，首局KT雖然取得前期優勢，但後繼無力遭破陣型，T1取得首局領先。

第二局雙方精銳盡出，Bdd、Guma 取得良好發育，後期KT關鍵控制並奪得生化龍魂奠定勝基，KT順勢把比分扳平。

《英雄聯盟》世界大賽決賽前導片。翻攝Riot Games YT

第三局取得生化龍魂的KT持續輾壓，坦克發揮堪稱完美，KT率先取得2-1聽牌。

第四局 Faker大反攻鎖下絕境冰鳥，帶領T1拿下勝利。第五局，雙方都不再保留，Faker掏出招牌加里歐，成員攻勢不斷，Guma好運姊爆炸輸出，T1順勢擊破主堡奪得2025世界大賽總冠軍。

Faker(中)率領的T1戰隊。翻攝官網

事實上，今年已經29歲的「Faker」李相赫，10月31日率領T1在《英雄聯盟》世界大賽（LoL World Championship 2025）八強戰中以3：2 擊敗中國強隊Anyone’s Legend（AL），許多中國網友也稱讚，Faker即使到了29歲都還是中國「跨不過去的一座大山」，日前還在NVIDIA於韓國首爾舉辦的「GeForce Gamer Festival」上驚喜現身祝賀，連NVIDIA執行長黃仁勳都激動大喊：「FAKER！」

LOL傳奇選手Faker李相赫的魅力，連黃仁勳都折服。翻攝自IG、路透社

事實上，Faker由父親一手養大，為了陪伴兒子，父親決定一起學習打電動、拉近父子距離。15歲的時候，Faker首次接觸《英雄聯盟》，常常打遊戲打到廢寢忘食，甚至就連奶奶也加入打遊戲的行列之中。看到孫子如此愛打電玩，奶奶對李相赫說，既然這麼喜歡玩遊戲，那就成為第一名吧！就這樣，Faker17歲開始成為職業電競選手。

電競界傳奇faker。取自本人IG

《英雄聯盟》世界賽（League of Legends World Championship，簡稱「LOL世界賽」）是全球最具指標性的電競盛事，賽事由拳頭遊戲（Riot Games）主辦。2025年迎來第15屆賽事（S15），共17支隊伍參戰，橫跨北京、上海與成都三大城市舉行，今年比賽制度全面升級、陣容競爭激烈，也再創電競史新篇章。

對T1比賽落敗後，中國電競圈再度陷入集體哀號狀態，大批粉絲在微博留言：「29歲的Faker還是過不去嗎？」、「神罰真的存在，RNG、JDG、TES、BLG、AL通通被打爆。」LOL官方帳號更在微博貼出「T1對LPL 12-0」的戰績，盛讚Faker是「LPL的阿喀琉斯之踵」。

