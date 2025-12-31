▲「福馬同源、文旅共興」系列交流活動在馬祖舉行。

【本報大陸新聞中心報導】日前「福馬同源、文旅共興」系列交流活動在馬祖舉行，應馬祖經貿文化交流聯誼會邀請福州市文化和旅遊局帶隊，組織福州市旅遊協會、相關縣（市）區文旅部門、重點文旅企業及非遺傳承人代表共16人，組成福馬文旅交流團，到馬祖開展了為期4天3夜的文旅交流活動。

在「福馬同源、文旅共興–2025年福馬文旅交流活動」上，福州市文化和旅遊局與福州市旅遊協會聯合開展「有福之州」旅遊推介暨福州非遺進馬祖，展示茉莉花茶窨制、油紙傘、剪紙、木版年畫等福州非物質文化遺產。

▲「有福之州」旅遊推介暨福州非遺亮相馬祖。

福州的非遺傳承人姚南昌介紹，好的福州茉莉花茶，講究「茶為骨，花為魂，窨為媒」，在他的操作下，潔白的茉莉花與烘乾的綠茶坯經歷了一場「一期一會」的融合，「茶引花香，花增茶味，七窨一提」，方得這冰糖甜的底蘊。油紙傘，「有子亦有祉」，承載著家族昌盛，庇護平安的寓意。

剪紙中「福」氣相通，福州市非遺傳承人吳美琴手中的紅紙與剪刀仿佛被賦予了生命；寥寥數剪，一幅寓意吉祥的「雙福臨門」圖案便躍然紙上。在木版年畫區，非遺傳承人檀于嶽將門神圖案拓印在紅紙上，一次拓印便色彩飽滿，形象威武。

當古老的技藝通過傳承人的雙手鮮活呈現，馬祖民眾在剪、繪、印、品中親身沉浸式感悟，文化的認同便超越了言語，在指尖的觸碰、眼神的交匯與心靈的共鳴中，得到了最生動、最深刻的印證。活動現場還展示了軟木畫、同利肉燕、牛角梳等一系列福州特產，吸引了不少參觀者駐足品鑒。

由於地理、文化、習俗和飲食的相近相通，福州一直是台灣遊客赴大陸旅遊的熱門選擇。近年，福州市通過持續打造「文化中軸」、「詩畫閩江」、「魅力海濱」三條軸線，獲評「2025最具幸福感城市」，很多台灣遊客和馬祖鄉親專程到福州遊覽三坊七巷、上下杭、煙台山和船政文化城等，閩江夜遊也頗受歡迎!

活動期間，除了文旅推介、非遺展示，交流團一行還在馬祖開展企業對接及考察調研等多元形式的交流，生動展示了福州文旅的獨特魅力，進一步深化榕馬兩地文化旅遊交流合作，共同傳承弘揚同源文化，持續提升「有福之州」品牌在馬祖地區的影響力與吸引力。(照片主辦方提供)