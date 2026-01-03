「有福之州」旅遊推介暨福州非遺 馬祖亮相

「有福之州」旅遊推介暨福州非遺亮相馬祖。

▲「有福之州」旅遊推介暨福州非遺亮相馬祖。

由福州市文化和旅遊局主辦的「福馬同源、文旅共興」系列交流活動，日前在馬祖圓滿落幕。應馬祖經貿文化交流聯誼會邀請，12月24日，福州市文化和旅遊局帶隊，組織福州市旅遊協會、相關縣（市）區文旅部門、重點文旅企業及非遺傳承人代表共16人，組成福馬文旅交流團，赴馬祖開展了為期4天3夜的文旅交流活動。

在25日舉行的「福馬同源、文旅共興--2025年福馬文旅交流活動」上，福州市文化和旅遊局與福州市旅遊協會聯合開展「有福之州」旅遊推介暨福州非遺進馬祖，展示茉莉花茶窨制、油紙傘、剪紙、木版年畫等福州非物質文化遺產。

在位於馬祖南竿的馬祖民俗文物館內，來自福州的非遺傳承人姚南昌在展位上向馬祖民眾展示福州茉莉花茶的窨制工藝。

姚南昌介紹，好的福州茉莉花茶，講究「茶為骨，花為魂，窨為媒」，在他的操作下，潔白的茉莉花與烘乾的綠茶坯經歷了一場「一期一會」的融合，「茶引花香，花增茶味，七窨一提」，方得這「冰糖甜」的底蘊。馬祖鄉親劉先生品味後激動地說，這口鮮靈的「冰糖甜」，就是我父親常說的老家味道，眼下讓我重新聞到了記憶裡的香，這不僅是茶香，更是穿越海峽，代代相傳的鄉情。

油紙傘，「有子亦有祉」，承載著家族昌盛，庇護平安的寓意。福州市非遺傳承人嚴磊特意選取了閩江與馬祖海岸共有的元素進行創作，他在素白的油紙傘面上，筆走龍蛇地描繪著福州的山水意境。馬祖北竿居民張女士帶著兩個女兒特地渡海趕來活動現場，兩個孩子非常認真的在紙傘上描繪，並開心的和自己的作品合影留念。張女士說她很喜歡福州的山水濱海，年後會帶家人到福州旅行，並深入感受福州藝術文化。

剪紙中「福」氣相通，福州市非遺傳承人吳美琴手中的紅紙與剪刀彷彿被賦予了生命。寥寥數剪，一幅寓意吉祥的「雙福臨門」圖案便躍然紙上。她說「剪紙講究千剪不斷，萬剪相連」，這線條的連綿，就像我們兩岸割不斷的親緣。」馬祖居民陳女士帶著女兒嘗試剪出一個「春」字，雖然線條略顯生澀，她卻愛不釋手，說這個「福」字我要帶回家去貼起來。原來我們共通的不僅是語言，連對美好生活的祝願方式都如此相似。

在木版年畫區，非遺傳承人檀于岳將「門神」圖案拓印在紅紙上，一次拓印便色彩飽滿，形象威武。從台灣攜全家到馬祖旅遊的王先生被活動現場的熱烈氣氛吸引，親手印製了一幅「連年有餘」。他說木版年畫是一年的祝福，寄託著驅邪避害，迎祥納福的願望，和我們台灣過年時貼的福符，心意是完全相通的。能在福馬文旅交流活動上親手印出來，這份平安的祝福感覺更顯實在和珍貴。

當古老的技藝通過傳承人的雙手鮮活呈現，馬祖民眾在剪、繪、印、品中親身沉浸式感悟，文化的認同便超越了言語，在指尖的觸碰、眼神的交匯與心靈的共鳴中，得到了最生動、最深刻的印證。這份由共同記憶與技藝交織而成的紐帶，正在為福馬兩地描繪出更加緊密融合的未來圖景。

活動現場還展示了軟木畫、同利肉燕、牛角梳等一系列福州特產，吸引了不少參觀者駐足品鑒。

由於地理、文化、習俗和飲食的相近相通，福州一直是台灣遊客赴大陸旅遊的熱門選擇。近年，福州市通過持續打造「文化中軸」「詩畫閩江」「魅力海濱」三條軸線，獲評「2025最具幸福感城市」。福州的幸福感體現每一個細節中，既有山水生態的饋贈，也有文化傳承的滋養，「很多台灣遊客和馬祖鄉親專程到福州遊覽三坊七巷、上下杭、煙台山和船政文化城等，閩江夜遊也頗受歡迎」福建省旅遊有限公司出境中心部門經理楊永宏說。

活動期間，除了文旅推介、非遺展示，交流團一行還在馬祖開展企業對接及考察調研等多元形式的交流，生動展示了福州文旅的獨特魅力，進一步深化榕馬兩地文化旅遊交流合作，共同傳承弘揚同源文化，持續提升「有福之州」品牌在馬祖地區的影響力與吸引力，拓展兩岸文旅客源市場，受到馬祖鄉親的廣泛好評和熱烈歡迎。