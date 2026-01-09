有禮貌！男偷光香油錢 臨走雙手合十拜拜 警逮人送辦

【記者莊曜聰／台南報導】台南市40歲郭姓男子缺錢花用，竟跑到北區主祀五府千歲的武勝宮，貌似虔誠地對著神明參拜，下一秒見附近沒人注意，竟直接打開箱子偷走5萬多元香油錢，臨走前又拜了一次「感謝神明救急」，不料已經觸動監視器警報，廟方人員趕緊報案，轄區警方在附近搜查，果然找到還沒走遠的郭男，當場依現行犯逮捕，贓款也全數取回。

這起事件發生在8日上午9時許，無業的郭姓男子身上沒錢，把主意打到神明身上，他徒步前往位於北區和緯路一段的武勝宮，佯裝信徒點香參拜神明，口中喃喃自語不知說啥，下一刻他環視周邊，確認沒有廟方人員或其他參拜民眾，就走到香油錢箱旁，挪動箱子後，將未上鎖的箱內金錢一掃而空。

郭男犯案時間長達4分多鐘，且廟方裝設的監視器還有警報功能，郭男動手後警報器大作，但他仍從容作案，離去前還雙手合十向神明拜拜，不知是懺悔還是感謝，廟方人員發現後，調閱監視器畫面確認香油錢遭竊，向轄區派出所報案。

警五分局實踐派出所接獲報案，員警發現郭男是徒步前來，判斷人可能還在附近，立刻動員搜索，果然在距離案發地點約150公尺處的精忠街找到郭男，將他攔下盤查，找到廟方失竊的全部贓款，並依現行犯逮捕，詢後依竊盜罪嫌移送台南地檢偵辦。

警方或抱在附近搜查，找到還沒走遠的郭男，將贓款全數追回。民眾提供

