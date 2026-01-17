「有種你就摸啊！」他信了…下秒拖後巷摸了還性侵 但一過程法官判無罪

記者洪正達／高雄報導

小美控阿忠酒後對他強制性交，但法官認為人證的說法兜不攏，和解書簽署過程有瑕疵，因此判決阿忠無罪定讞。（示意圖／Pexels）

高雄男子阿忠（化名）被女同事小美（化名）控告性侵，但阿忠否認有任何強迫之舉，發生性行為經過雙方合意，但後來雙方議定以80萬元和解，不過高雄高分院認為人證、事證都無法證明阿忠犯行，因此維持原審無罪判決。

判決指出，2022年6月間，阿忠與小美在同間酒吧共事，某夜阿忠帶著醉意在酒吧門口聊天，過程中阿忠忽然詢問「可以摸你胸部嗎」，因雙方認識已久，小美便開玩笑表示「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，但阿忠卻將小美拖入後巷強吻、性交。

事後阿忠被控性侵，在檢警偵查階段時皆聲稱雙方合意性侵，但不久後就在案發隔月以80萬元簽下和解書及本票，當下小美男友及林姓女友人也在場，檢方便依此情狀認定阿忠有性侵犯意將他說起訴。

不過法院審理時，法官聽取錄音內容，認為阿忠受到小美男友長時間逼問才說出「我有做出好像要強姦的動作」等話語，認為並非清楚自白，且女方對犯案過程供述不一，甚至描述從「被拉入」改口為「被邀請進入」。

女方也說，當晚曾飲用2瓶啤酒，並自稱酒量非常好，對她來講就像水一樣，可見其意識清楚，法官也認為小美具備反抗能力的情形下，是否能遭遇性侵這點合理懷疑。

再者，阿忠事後與小美間互傳的訊息，女方曾以英文「May I have your serious sorry? You did sex on me, right?」、「I just want a sorry」、「On 6/18 I said it seriously I'm not agree that time My power lower than you And I felt uncomfortable」，阿忠則回傳I will make a serious sorry to you」，顯然阿忠想道歉，但沒有明確承認強制性交，僅能算模糊回應，因此無法補強小美證詞。

而和解書的簽署過程中，在場3名旁人對細節並不一致，無法證明阿忠理解和解內容及自願簽署，因此認定人證事證皆不足以證明阿忠性侵，因此判決阿忠無罪，檢方上訴無理由，全案定讞。

