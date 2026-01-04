有種冷叫媽媽覺得你冷！ 醫：判斷小孩穿夠不夠「摸2部位」

醫師透露，判斷小孩穿夠不夠「摸2部位」才準。（示意圖／unsplash）

「有一種冷，叫媽媽覺得你冷！」長輩們總是擔心孩子穿得不夠保會感冒，不過皮膚科醫師王佑鑫表示，孩子是「行動的小火爐」，基礎代謝率比成人高，很多家長怕孩子著涼，卻忽略過熱對皮膚的殺傷力，近日出現不少長滿痱子或異位性皮膚炎惡化的小朋友。醫師建議，不要摸手腳判斷孩子會不會冷，而是摸後頸或上背部最準確。

皮膚專科醫師王佑鑫在臉書粉專分享，前幾天終於有冬天的影子，照理說，門診中「乾燥癢」的患者應該會變多，未料卻出現不少長滿痱子或異位性皮膚炎突然惡化的小朋友，家長往往一臉無辜地說：「外面很冷耶，我怕他感冒！」因此不斷為孩子加衣服。

王佑鑫坦言，在小兒皮膚科的領域裡，醫師們常說孩子是「行動的小火爐」，基礎代謝率比成人高，體溫調節中樞還沒發育成熟，很多家長忽略「過熱」對皮膚的殺傷力。

根據醫學文獻顯示，最適合孩童的室內溫度是20至24度。王佑鑫表示，「這對大人而言或許稍涼，對孩子卻是舒適的」，尤其對於異位性皮膚炎來說，極端的溫度往往就是誘發因子。

至於該如何判斷孩子穿得夠不夠暖？王佑鑫強調，不要摸手腳，因為他們的末梢循環本來就差，因此四肢冰冷是正常的，建議觸摸「後頸」和「上背部」，若是溫熱乾燥的，代表剛剛好；若出現濕氣或黏膩感，就可能是穿太多了。

