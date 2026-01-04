有種冷叫媽媽覺得你冷！ 醫：熱到長痱子的孩子好多

許多家長習慣觸摸孩子手腳判斷冷熱，這其實是錯誤方式，應該改摸後頸或上背部才準確。漫雲思境診所院長王佑鑫醫師指出，若這兩個部位出現濕氣或黏膩感，很可能代表孩子穿太多了。王佑鑫醫師在粉絲專頁分享，近日氣溫下降後，門診中卻出現不少長滿痱子或異位性皮膚炎突然惡化的小病人。「有一種冷，叫媽媽覺得你冷！」這些孩子的家長往往無辜表示「外面很冷，怕他感冒」，因此不斷為孩子添加衣物，沒想到反而穿出皮膚疾病。

近日門診出現不少長滿痱子或異位性皮膚炎突然惡化的小病人。醫師說， 「有一種冷，叫媽媽覺得你冷！」 (示意圖/資料照)

王佑鑫醫師說明，孩童的基礎代謝率比成人高，體溫調節中樞尚未發育成熟，許多家長深怕孩子著涼，卻忽略過熱對皮膚造成的殺傷力。他表示，孩子就像「行動的小火爐」，產熱能力其實很強。

廣告 廣告

根據醫學文獻顯示，最適合孩童的室內溫度為攝氏20至24度。王佑鑫醫師指出，這個溫度對大人而言或許稍涼，對孩子卻是舒適的環境，特別是對患有異位性皮膚炎的孩童來說，極端的溫度往往就是誘發因子。

孩童的末梢循環本來就較差，因此四肢冰冷屬於正常現象，不應以此作為判斷標準。 （示意圖／Pixabay）

王佑鑫醫師解釋，孩童的末梢循環本來就較差，因此四肢冰冷屬於正常現象，不應以此作為判斷標準。他建議家長觸摸孩子的後頸和上背部，若是溫熱乾燥的狀態，代表穿著剛剛好。

王佑鑫醫師無奈透露，自己在診間看過太多因為「愛」而悶出來的皮膚問題。他強調，適度的涼爽能讓孩子睡得更安穩，也能讓躁動的發炎細胞冷靜下來。

延伸閱讀

李在明5日會習近平 韓媒揭協調內幕：陸要求韓表態「反台獨」

恭喜！「華航林依晨」Ivy生了 甜曬溫馨合照：母子均安

影/永康工業區大火「末日黑煙竄天」 遠在國道都看見