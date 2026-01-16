「有種冷是阿嬤覺得冷」被打破！我是查理：瑞典嬤讓我把小孩放雪地睡覺





知名美妝網紅「我是查理」2019 年與瑞典籍丈夫 Jonas 結婚，2024 年移居瑞典生活，並於 2025 年 11 月迎來混血寶寶，正式升格為新手媽媽。

不過身處在異國婚姻中，不同文化、完全不同氣候地區的長輩卻也對小朋友的照顧方式大為不同。查理最近也在貼文中分享兩位長輩對寶貝孫子不同的關心方式。

貼文中提到，瑞典即使氣溫降至零下十度，瑞典阿嬤仍認為將嬰兒推到戶外活動甚至小睡，有助於睡眠品質與呼吸新鮮空氣，並分享 Jonas 小時候也是在這樣的環境中長大；而台灣阿嬤的關心方式就完全不同。

她表示，日前傳了一段寶寶在20度室內活動、打噴嚏的影片給台灣阿嬤看，台灣阿嬤仍立刻擔心寶寶是否穿太少、怕孩子感冒，讓她忍不住感嘆「真的有一種冷，是阿嬤覺得你冷」。

圖片來源：我是查理＠Facebook

貼文中附上的照片可見，一家人身穿厚外套、圍巾與毛帽，在雪地中推著嬰兒車散步，畫面溫馨，卻也讓不少台灣網友直呼「光看就覺得冷」、「 台灣的阿嬤真的很怕小孩冷，但他們明明就是個小火爐啊」、「 阿嬤都會說感冒都是因為穿太少」。

北歐寶寶戶外小睡的秘密

在瑞典、芬蘭、挪威和冰島等北歐國家，讓嬰兒在冬天戶外小睡，其實是一項有百年歷史的傳統育兒方式。北歐父母相信，新鮮空氣對寶寶的睡眠和健康都很有幫助。



這個做法最早由芬蘭兒科醫生 Arvo Ylppö 提倡，當時是為了幫助嬰兒抵抗傳染病，也能增強體質。在室外零下五到零下十五度的天氣裡，北歐家長會把寶寶裹得暖暖的，穿上羊毛衣、羽絨睡袋，只露出小臉，並在旁邊有大落地窗的咖啡廳、餐廳，或透過嬰兒監視器觀察寶寶。另外，這些國家的低犯罪率與高社會信任度，也能讓孩子能安全地在戶外小睡，成為當地家長安心且普遍採用的育兒方式。

圖片來源：X

北歐國家的育兒方法引發不少家長共鳴與討論，有網友認為育兒方式與氣候、文化背景息息相關，難以直接比較；也有人笑說，無論住在哪個國家，長輩對孩子的「體感溫度」似乎永遠比實際溫度還低，不過，對孫兒的愛也永遠炙熱。

