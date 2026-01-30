有空快去加油！下周起油價估最高漲到0.6元

本周由於伊朗與美國之間局勢緊繃，中東地緣政治風險再度升溫，推升國際原油價格。估計下周一（2/2）開始，國內油價將調漲，汽油預估調漲約0.2到0.4元、柴油調漲0.4到0.6元。

若按照實際預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.5至27.7元、95無鉛汽油每公升29.0至29.2元、98無鉛汽油每公升31.0至31.2元、超級柴油每公升26.2至26.4元。

累算至1月29日7D3B周均價為66.00美元，較上周63.83美元上漲2.17美元。本周新台幣兌美元匯率為31.406元，較上周31.603元升值0.197元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本周參考零售價格相比，預估下周汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.5元。實際調整金額請於周日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

根據外媒報導，本周國際油市焦點集中在美伊關係的急劇惡化。由於伊朗與美國在區域安全議題上的對立加劇，雙方言詞交鋒激烈，市場擔憂雙方若發生進一步摩擦，將直接衝擊波斯灣地區的原油供應鏈穩定性。

儘管本周新台幣兌美元匯率表現強勁，大幅升值近2角，稍微緩解了部分進口成本壓力，但國際油價因戰爭風險溢價（War Risk Premium）而漲聲響起，漲幅超過匯率紅利。市場擔憂主導了本周國際能源價格，讓下周國內油價也隨之調漲。

