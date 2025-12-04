「有競爭國家才會進步」 盧秀燕喊第四次政黨輪替

【民眾網諸葛志一臺中報導】被藍營視為挑戰2028年總統大選重要人選的台中市長盧秀燕，3日在一項專訪中喊出「第4次政黨輪替」，抨擊民進黨執政十年弊案連連，防腐機制變差，也離民意愈來愈遠；4日她再度強調第4次政黨輪替的重要性，指出台灣是民主國家，不應一黨獨大，「有競爭國家才會進步」，人民才能受到照顧。

盧秀燕台中市長任期倒數不到1年，3日在專訪中，她主動談總統大選，更喊話第4次政黨輪替，外界推測她一改「溫良恭儉讓」的態度，開始加溫自己的下一步，發言引關注。

今日她被問第4次政黨輪替說法，平時強調上班時間不談政治的她再度表示，台灣是民主的國家，不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步，人民才會受照顧。