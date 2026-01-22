有結冰風險！ 合歡山2聯外道路17時起預警性封閉

受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3,000公尺以上及台8線高海拔路段有路面結冰風險，公路局今（22）日宣布，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110K大禹嶺路段，自今日17時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

台14甲線。（示意圖／公路局中區養護分局提供）

公路局表示，考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將實施「雙向封閉」管制，禁止通行。明（23）日早上8時將視天候及道路狀況再決定是否「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。

公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻且變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整。依115年合歡山雪季公告事項，下雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

另外，台8臨37線中橫便道配合增開夜間17時30分通行班次，但僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

公路局呼籲欲行經台8線及台14甲線的用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往。若確需前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。

相關道路行車資訊民眾可隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。查詢最新路況，亦可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局第二區養護工程分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

